Entrevista deputado federal Filipe Barros





1. Deputado, o senhor está em seu segundo mandato. Quais foram as ações e os projetos que o senhor realizou em prol da inovação e do empreendedorismo, sobretudo nos últimos dois anos, e quais foram os impactos que esse trabalho gerou na sociedade?

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Especificamente nessa área, destaco que tenho me dedicado ao longo de meu mandato em enviar recursos de emendas parlamentares para colaborar com estrutura de inovação da nossa Universidade Estadual de Londrina. Ao todo, entre verbas indicadas e já transferidas, são mais de R$ 5 milhões. É um montante que, por exemplo, possibilitou a reforma de laboratórios do Centro de Ciências Exatas, nova infraestrutura elétrica para o próprio CCE e benfeitorias também no Centro de Ciências Biológicas.





2. O Paraná é um estado com um bom ecossistema de inovação. Porém, há muitas disparidades entre os municípios. Enquanto as grandes cidades, como Londrina e Curitiba, são destaque, outras ainda estão dando os primeiros passos. O que o senhor tem realizado para reduzir essa disparidade?

Publicidade





Defendo que esse trabalho seja feito a partir das vocações de cada cidade – e, claro, também em sintonia com as particularidades de cada região do Paraná. A partir disso, podemos gerar ecossistemas regionais, com universidades, o comércio, a indústria centrando esforços naquilo que vem ao encontro do que cada área do estado tem de melhor.





3. De forma geral, a inovação está muito próxima de universitários, pessoas de maior poder aquisitivo e de grandes empresas. Que medidas seriam necessárias para aproximá-la do pequeno empreendedor e das camadas mais necessitadas da população?

Publicidade





Todo trabalho em prol da inovação deve ser voltado para gerar benefícios diretos para a própria população. Ou seja, o cidadão que está na ponta linha, enfrentando os mais diferentes problemas no dia a dia, é quem deve ser ouvido em primeiro lugar. Vejo que hoje nosso estado já começa a se destacar em nível nacional em termos de infraestrutura e mão de obra para inovar. É um processo contínuo, e o próximo passo, penso, é estreitar ainda mais o contato com a população.





Publicidade

*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).

Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.

@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)