Entrevista diretor geral brasileiro da Itaipu Binacional - Enio Verri

1) Itaipu realiza uma série de projetos no campo da inovação, notadamente por meio de parcerias com outras instituições públicas, como universidades. Se o senhor pudesse destacar dois projetos que causam maior impacto na sociedade, quais o senhor destacaria e por quê?





Podemos destacar nossos mais de 20 anos de investimentos em projetos de novas fontes de energias renováveis, com foco inicial no biogás, impulsionado por necessidades territoriais no entorno do reservatório de Itaipu. Esta iniciativa pioneira no Brasil precedeu as normativas técnicas do setor, gerando não apenas uma nova indústria para o país, mas também uma nova linha de pesquisa e especialização.

Além disso, em parceria com a Associação dos Municípios do Paraná, a Itaipu realizou o Programa de Capacitação 4.0, que ofereceu cursos gratuitos de pós-graduação para 18 mil servidores públicos dos 399 municípios do Paraná em quatro áreas: autismo; licitação e contratos na Lei 14.133/2021; gestão de esporte e lazer; e alfabetização e letramento. Este programa tem um impacto direto na vida da população, pois ao capacitar servidores municipais, a usina fortalece a gestão pública municipal e promove o desenvolvimento social e econômico do Estado.





2) O que Itaipu realiza para o fomento e o desenvolvimento do empreendedorismo nas diversas regiões em que atua, sobretudo para o pequeno empreendedor?

Na atual gestão, a Itaipu incentivou a participação das comunidades em projetos sustentáveis, como a instalação de biodigestores em escolas e propriedades rurais. Como numa reação em cadeia, ao compreenderem como suas ações implicam na melhora do meio ambiente, as populações ainda conseguem criar sua própria fonte de renda. Outro projeto exitoso que eleva renda e possibilidades, em que a empresa incentiva a formação de associações e cooperativas de catadores de material reciclado nos 55 municípios no Oeste do Paraná, há mais de duas décadas, com resultados palpáveis, como a instalação de Unidades de Valorização de Recicláveis (UVR) e aumento da renda média dos trabalhadores do segmento, que passou a R$ 1,8 mil mensais, valor superior ao de outras regiões.





3) Inovação ainda é vista pela população brasileira como algo distante e inacessível, já que grande parte das iniciativas em nossa país está concentrada em universidades, grandes centros urbanos, onde geralmente participam pessoas abastadas com maior nível social. O que Itaipu está fazendo para a inovação chegar nas camadas mais humildes da população?

Temos investido de forma abrangente, como por exemplo o Programa Itaipu Mais que Energia, alinhado às políticas do governo federal, que beneficia diretamente 434 municípios no Paraná e no Sul do Mato Grosso do Sul, com foco em segurança hídrica, desenvolvimento territorial sustentável e inclusão social, que são base para o desenvolvimento e a inovação de qualquer comunidade. Além disso a Itaipu é fundadora e mantenedora do Itaipu Parquetec, um parque tecnológico de ampla atuação na sociedade e referência em suas áreas de atuação.





