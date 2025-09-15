Entrevista Prof. Dirceu Casa Grande Junior (UTFPR – Cornélio Procópio)

1) O senhor assumiu a função há pouco tempo de diretor de Relações Empresariais e Comunitárias da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus de Cornélio Procópio. Quais são os principais projetos que o senhor pretende realizar no campo da inovação e do empreendedorismo?





O primeiro desafio é sem dúvida alguma atrair pessoas para desenvolverem atividades relacionadas ao empreendedorismo e à inovação. Falando de forma mais específica, tentando resgatar a cultura empreendedora aqui no campus de Cornélio Procópio e na UTFPR. Nós estamos localizados no Norte Pioneiro, uma região com municípios carentes em termos de industrialização. Em razão disso, já estabelecemos parcerias com grandes empresas daqui para promover mais competitividade a partir dos nossos estudos acadêmicos. Essas firmas vão nos trazer seus problemas do dia a dia para que sejam analisados pelo nosso corpo técnico que vai buscar desenvolver propostas inovadoras que ajudem na resolução desses problemas. O desafio crucial, porém, é atrair pessoas para os cursos de graduação da UTFPR campus de Cornélio Procópio, profissionais que queiram cooperar conosco em parceria para gerar inovação, empreendedores que queiram aproveitar as oportunidades da Sprint, que é nossa incubadora. Nós queremos atrair pessoas e formar times que possam empreender e inovar em diferentes contextos da área tecnológica. Aqui em nosso campus temos oito cursos, seis deles de engenharia, um de tecnologia e um de licenciatura. Todos eles têm um potencial inovador e é isso que nós queremos aproveitar. Nossa incubadora tem um trabalho reconhecido em nossa região há bastante tempo por gerar empresas vencedoras, criar negócios ativos, sobretudo na área de tecnologia da informação, e nós temos a pretensão de atacar outros segmentos, como por exemplo, a área de engenharia eletrônica e automação industrial, engenharia mecânica. Para isso a gente precisa efetivamente de pessoas, não só de estudantes e professores, mas também pessoas interessadas em cooperar conosco. Nesse contexto, esses parceiros nos trazem os problemas do dia a dia e nós vamos buscar soluções inovadoras. Isso é apenas um exemplo. Existem outras formas. Às vezes um indivíduo tem um negócio e ele tem ideias inovadoras, mas não sabe como fazer. Na nossa incubadora, além de trilhas de formação que ele poderá utilizar, ele também vai estabelecer contato com pesquisadores e estudantes e poderá passar a empreender numa linha consistente.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





2) Quais são os planos para o futuro para Cornélio Procópio e região?





Publicidade

Entendemos que a estrutura atual da Sprint não atende em boa medida os objetivos do empreendedorismo e inovação, mas para avançarmos e contribuirmos de forma mais efetiva precisamos de uma estrutura maior e aí surgem as figuras dos parques científicos e tecnológicos. O parque não funciona como um condomínio industrial, ele atua como um condomínio de pesquisadores e de pesquisa e desenvolvimento de produtos, os quais serão levados para a indústria para fabricação. Em Cornélio Procópio estamos há mais de 10 anos lutando para edificar um parque científico e tecnológico. Ele está sendo construído em uma área de seis alqueires doada por uma família da cidade, em um projeto do município de Cornélio Procópio.





Publicidade

*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).

Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.

@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)