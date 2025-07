Entrevista secretário Indústria e Comércio do Paraná – Marco Brasil

1) O senhor assumiu como novo secretário de indústria e comércio do Paraná há poucos meses. Quais são os seus principais projetos para fomentar e desenvolver a inovação e o empreendedorismo no estado e de que forma eles devem impactar a sociedade?





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Completei três meses a frente da Secretaria com entusiasmo para enfrentar os desafios. Sou empresário e ex-deputado, com experiência em comissões de Transportes, Agricultura, Tecnologia e Inovação, o que me ajuda a entender as demandas do empreendedorismo. Com uma equipe capacitada, damos continuidade ao bom trabalho do ex-secretário Ricardo Barros e desenvolvemos novas propostas. Nosso carro-chefe é o Paraná Competitivo, que apoia empreendedores por meio da Invest Paraná, promovendo investimentos em indústrias, comércio eletrônico, energia sustentável e linhas aéreas. Nos últimos sete anos e com projetos em andamento, os investimentos devem chegar a 85 bilhões de reais, gerando 190 mil empregos. O Paraná lidera na agroindústria e energia limpa, é o segundo maior polo automotivo do Brasil e destaque na produção de eletroeletrônicos, atraindo grandes investidores internacionais e consolidando sua marca como um estado inovador e atrativo para negócios.





2) Como o senhor pretende fomentar o crescimento da indústria e do comércio nas diferentes regiões do Paraná tendo em vista as muitas vocações que o Paraná possui (agronegócio, tecnologia da informação e da comunicação, setor automotivo) e as diferenças regionais?

Publicidade





Estamos executando o Especializa Paraná, parte do programa Restec, do Governo do Estado, para capacitar recém-formados e identificar potenciais produtivos nos municípios, o que vai gerar negócios inovadores. Também estamos treinando pequenos produtores de queijos especiais pelo programa Queijos Nobres Paraná, que já capacitou 75 produtores e pretende alcançar 300 em dois anos. Os barracões industriais atendem 215 municípios, com a meta de cobrir todo o Estado pelo projeto Rota do Progresso, voltado a regiões com menor desenvolvimento. Além disso, estamos criando estações de trabalho compartilhadas, investindo em comércio eletrônico e apoiando a mulher empreendedora.

Publicidade





3) Para gerar desenvolvimento industrial e do comércio é preciso gerar inovação e novos negócios, os quais dependem de diversos fatores, como pesquisa científica, acesso a recursos financeiros, desburocratização da máquina pública, dentre outros. Como o senhor pretende trabalhar com os municípios e outros entes públicos para alcançar esses objetivos?





Publicidade

O Paraná é o estado mais sustentável e inovador do Brasil, com destaque em tecnologia, representando o 5º maior faturamento do setor e cerca de 27 mil empresas, incluindo quase duas mil startups em 180 municípios. Nesse cenário, o governo trabalha de forma integrada, com universidades avançando em pesquisas e órgãos como a Receita Estadual e a Fazenda modernizando sistemas para maior eficiência e transparência. São exemplos de que criamos ambientes de negócios reforçando o compromisso com a inovação. Além disso, o Ipem e a Junta Comercial do Paraná, braços da SEIC, também estão em constantes processos de modernização. Inovar é essencial para melhorar a gestão, a produção e a tomada de decisões.





*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).

Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.

@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)