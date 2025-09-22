Entrevista vereador Deivid Wisley (primeira parte)

Há alguns meses estou entrevistando autoridades, lideranças, pessoas de destacada atuação em Londrina e todo o Paraná que contribuem de forma significativa para o fomento da inovação e do empreendedorismo nos mais variados campos.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Hoje a entrevista é com o vereador londrinense Deivid Wisley que tem como foco a defesa da causa animal, um campo que vem atraindo a atenção das pessoas em todo o país, já que os animais domésticos estão cada vez mais presentes na vida de todos nós, independente da classe social, da idade, do grau de formação e das suas convicções políticas e ideológicas.





Publicidade

O senhor está em seu segundo mandato como vereador em Londrina, sempre com uma atuação destacada na causa animal. Nestes cinco anos de trabalho quais foram suas principais realizações no campo da inovação e do empreendedorismo?





Publicidade

Este mandato é uma continuação do primeiro, quando iniciamos um trabalho que já rendeu bons frutos. Em termos legais, destaco dois projetos de lei de minha autoria que são pioneiras e se tornaram referência até em outras cidades e estados do nosso país.

Primeiro, a Lei da Corrente, a que proíbe os animais de ficarem presos 24h por dia. Essa lei é fundamental porque visa combater os maus-tratos. O animal fica ansioso, agressivo quando o tutor age dessa maneira. É inadmissível no mundo que vivemos hoje um animal preso em uma corrente, num quintal, na chuva, no sol escaldante, exposto a diversas situações. Nós aprovamos esse projeto de lei em 2023, recentemente o estado de São Paulo aprovou lei semelhante. O governador Tarcísio de Freitas sancionou essa lei a partir do projeto de lei do deputado Rafael Salaiva. Santa Catarina fez o mesmo, em Caruaru, Pernambuco, o vereador Anderson Correa apresentou projeto semelhante, em Roraima, norte do Brasil, o Marcinho, que é deputado, também está apresentando projeto de lei que trata disso.

Publicidade

Eu fico muito feliz de observar que o meu projeto de lei vem dando resultado em nossa cidade e está se espalhando pelo Brasil inteiro. Muita gente vê isso. Daqui de Londrina e de fora. Não por acaso tive mais de 16 mil votos nas últimas eleições. Isso significa que o trabalho em prol da causa animal tem uma magnitude gigantesca. Não são apenas os animais, mas também as pessoas envolvidas naquela situação. A gente vai atender uma situação envolvendo um animal de uma família e daí a gente se depara com pessoas que precisam do nosso suporte e do nosso apoio. Por trás de todo animal, existe uma família com um idoso precisando de ajuda, um filho com autismo, tem uma pessoa doente acamada, uma gestante. Algumas pessoas pensam que meu trabalho se limita à causa animal, mas não é só isso. É um vereador que obteve a maior votação da história de Londrina porque tem um trabalho consolidado, de anos de dedicação à causa animal, não só em Londrina, mas em toda a região.





Publicidade

*Continua na próxima coluna





*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP). Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups. @professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)