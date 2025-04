O Papa Francisco - Texto e poema de Maria Antonieta Gonzaga Teixeira

O Papa Francisco é o 266º Pontífice. O primeiro papa jesuíta e o primeiro papa latino-americano e o primeiro Francisco na história da igreja Católica. . Jorge Mario Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, Flores, Buenos Aires, Argen-tina. Em 1955, entrou no seminário e em 1958, ingressou no noviciado da Companhia de Je-sus, congregação religiosa dos jesuítas e em 1960 fez os votos de pobreza, castidade e obediência. Tornou-se sacerdote em 13 de dezembro de 1969. Entre 1973 e 1979 assumiu o comando da Companhia de Jesus na Argentina ao ser no-meado como o Superior Provincial. Em 1980 a 1986 atuou como reitor da universidade. Em 1992, o Papa João Paulo II o nomeou como o bispo titular de Auca e bispo auxiliar de Buenos Aires. Em 1998, foi nomeado arcebispo da cidade de Buenos Aires. Em 2001, foi eleito cardeal pelo Papa João Paulo II. Foi eleito papa no conclave realizado em 2013, depois que Bento XVI renunciou à posi-ção de papa. Depois que foi eleito, Jorge Bergoglio aderiu ao nome “Francisco”. A inspiração do nome Francisco vem da figura de São Francisco de Assis, que, de acordo com a fé católica, é conhecido por seu compromisso com os pobres e marginalizados, abraçando a simplici-dade e a pobreza como testemunho vivo de sua fé. Papa Francisco publicou uma série de livros, homilias, encíclicas, falava espanhol, itali-ano, francês, alemão e algum conhecimento de inglês, português e latim. Desde a sua infância gostava de futebol, era torcedor do San Lorenzo um time de Bue-nos Aires. O Papa Francisco deixou um legado de humildade e defesa da vida, fez contribuições im-portantes, estabelecimento de diálogo aberto com fiéis e não fiéis, promoção de refor-mas na Igreja e a atenção a temas como o meio ambiente, os direitos humanos e a paz mun-dial. Papa Francisco destacou-se pela sua proximidade com as crianças, com os mais necessitados e pela sua defesa da dignidade humana, especialmente dos imigrantes e refugia-dos. No dia 21 de abril de 2025, morre o Papa Francisco aos 88 anos de idade. Um papa que não se esquivou da poeira da estrada , que viveu o evangelho sem enfeites e que sempre rezou por esse mundo ferido e cheio de conflitos. Dia 26 de abril de 2025 a Basílica de Santa Maria Maggiore acolhe o corpo do líder que deixou no coração de todos o amor.

Pesquisa da internet e TV do Vaticano realizada por Maria Antonieta Gonzaga Teixeira.

Castro-Paraná-Brasil







Um grande exemplo

Da Argentina à Itália

Numa época em que o mundo

Passava por grandes desafios

O arcebispo Jorge Bergoglio é eleito papa.

O sucessor de São Pedro escolheu o nome de Francisco.

Lutou bravamente pelos pobres e marginalizados

Escolheu pessoas honestas e de boa vontade

Para pôr ordem na casa e promover a paz no mundo.

Na missa do domingo de Páscoa

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Fiéis reunidos na praça de São Pedro

Esperavam pelo momento da chegada do papa.





Papa Francisco surge sereno e abençoou o povo

Que o esperava com ansiedade e alegria.

A mensagem do Pontífice: Cuidar da mãe terra

De não esquecer de todos que sofrem.





No dia seguinte, às 7h35 no horário de Roma

O Papa Francisco fez sua passagem para a casa do Pai

Deixando um grande exemplo para a humanidade:

Papa que promoveu a paz, a justiça e o amor.





Maria Antonieta Gonzaga Teixeira

Castro-Paraná-Brasil