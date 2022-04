A esperança - Texto de Jucélia Betinardi Fachini

Todo indivíduo tem sempre um objetivo em sua vida, e ele nunca deve perder a esperança de alcança-los. Ao planejar algo, ficamos ansiosos para ver logo o resultado final, imaginando sempre um final feliz. Por essa razão é importante termos paciência e sempre persistir naquilo que queremos.

Por outro lado, as pessoas que já perderam a esperança não correm atrás de suas metas e acabam estagnadas no tempo, sem saber o fazer. Ao agir com otimismo, acabamos cumprindo nossos deveres sem muito esforço. Pois o otimismo é esperança que nunca cessa, o que torna todas as coisas possíveis. Portanto, nunca devemos deixar que a tristeza bata à nossa porta, evitando que a esperança vá embora.

Jucélia Betinardi Fachini é cronista e poeta.