Adriana Birolli na comédia NÃO!

Você sabe dizer não? Volta Redonda recebe turnê nacional da comédia “Não”, com Adriana Birolli

Peça que aborda as escolhas que fazemos todos os dias e a dificuldade de dizer não acontece no Teatro Gacemss na sexta-feira, dia 16 de junho



Com texto e direção de Diogo Camargos, a trama aborda as escolhas que fazemos todos os dias e reflete com humor sobre a jornada de uma mulher que vive em uma busca incessante pela liberdade de dizer não. A premiada atriz sobe ao palco para dar voz a uma personagem prestes a completar 36 anos e que não quer ir à comemoração do seu aniversário.

Dizer não a alguém ou a algo pode despertar tantos questionamentos e temores que é uma espécie de tabu para muita gente. No entanto, até onde pode nos levar o “sim” irrestrito? Esse dilema é o ponto de partida da comédia “Não!”, estrelada por Adriana Birolli, que faz turnê nacional e chega a Volta Redonda, no Teatro Gacemss, na sexta-feira, dia 16 de junho, às 20h30. A temporada já percorreu cidades de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro.







- Nós temos dificuldade de dizer não para os outros, mas vivemos dizendo não para nós mesmos. O “não” é uma faca de dois gumes. Ele sempre vem acompanhado de um SIM. Toda vez que você diz não aos outros, você está dizendo sim para si mesmo, suas vontades, seus limites, sua saúde mental. E vice-versa. Se dissermos não, podemos desagradar aos outros, que podem se afastar de nós, e muitos de nós não suportariam esse “abandono”. Então, é mais fácil nos sentirmos um lixo rodeados de pessoas, do que incríveis sozinhos - conta a premiada atriz, que coleciona diversos trabalhos na TV, no cinema e no teatro.



Com texto e direção de Diogo Camargos, a trama aborda as escolhas que fazemos todos os dias e reflete com humor sobre a jornada de uma mulher que vive em uma busca incessante pela liberdade de dizer não. Birolli sobe ao palco para dar voz a uma personagem prestes a completar 36 anos e que não quer ir à comemoração do seu aniversário. Mesmo quase pronta para sair, passa a cogitar a possibilidade de não comparecer. O celular não para de receber mensagens e, a partir daí, o monólogo vai se desenrolando e evidenciando a série de conflitos nas relações com a família, o trabalho, o namoro e, principalmente, consigo mesma.







- A peça apresenta questões fundamentais e relevantes para todos. A comunicação com o público é impressionante! Afinal de contas, quem realmente sabe dizer NÃO na vida? Todo mundo se identifica com as dificuldades que a personagem revela durante o espetáculo – revela.



Serviço:



Não! Uma Comédia sobre a dificuldade de dizer não com Adriana Birolli



Local: Teatro Gacemss - R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, 315 - Vila Santa Cecília - Volta Redonda/RJ



Dia e horário: sexta-feira, dia 16 de junho, às 20h30



Ingressos: de R$ 32 a R$ 80, vendas pela plataforma Ingresso Digital (https://ingressodigital.com//evento/8797/NO_Uma_Comdia_com_Adriana_Birolli)



Duração: 65 minutos



Classificação etária: 12 anos



Mais informações: https://www.gacemss.com.br/eventos/729/nao--uma-comedia-com-adriana-birolli/











Ficha técnica:





Atuação: Adriana Birolli





Texto e direção: Diogo Camargos





Iluminação: Leandro Mariz





Figurino: Letícia Birolli





Direção musical: Carlito Birolli





Produção Musical: Eugênio Fim





Fotos do espetáculo: Nando Machado





Fotos do cartaz: Ivan Zettel





Assessoria de imprensa: Carlos Pinho