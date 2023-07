Acadêmicos da AVIPAF e outros poetas destacados receberam Medalhas

Em 23 de julho, na Feira do Poeta de Curitiba, foi inaugurada a exposição da AVIPAF "Vida, uma passagem só de ida", com curadoria de Isabel Furini e Elciana Goedert, receberam a Medalha de Acadêmicos da AVIPAF as poetas Francine Cruz, Gisela Maria Bester e Isa Regina Nascimento e os cronistas Flávio Madalosso Vieira e Jucélia Betinardi.

Foram dez novos acadêmicos da área de Literatura que ingressaram na AVIPAF (Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia), cinco moram em Curitiba e cidades vizinhas e receberam a Medalha. Os outros cinco poetas são de outros estados ou países, são eles: Angela Dondoni (São Paulo), Chris Herrmann (Rio de Janeiro) Divani Medeiros (Rio Grande do Norte), Antero Jerónimo (Portugal), e Nélida Robledo (Jujuy, Argentina).

Publicidade

Publicidade

A revista Carlos Zemek de Arte e Cultura também homenageou com a Medalha Mérito Poético aos poetas: Atílio Andrade, Decio Romano, Elciana Goedert Maria Antonieta Gonzaga Teixeira e Marli Boldori.

O Projeto Poetizar o Mundo homenagou com Medalha de Honra ao Mérito a artista de cinema de Curitiba Etty Nandes, a poeta e comunicadora Francine Cruz (criadora do Canal Youtube Senhora Literatura), e o poeta José Feldman qua mora em Maringá e foi representado pelo poeta Daniel Mauricio.

No Sarau foram lidos todos os poemas da exposição.