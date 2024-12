Carmem Dell'Orefice e a magia do tempo - Crônica de Isabel Furini

Nesta crônica falo do tempo humano, especificamente como as mulheres percebem o tempo, seja através das roupas que usam ou do próprio rosto refletido no espelho.

O objetivo é refletir sobre a necessidade deconscientizar o passo do tempo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

*

Crônica

Publicidade

Carmem Dell'Orefice e a magia do tempo

Há pouco tempo, navegando pelas redes sociais, vi a imagem de modelos de mais de 60 anos que ainda trabalham na área. Todas estão lindas. O destaque era para Carmen Dell´Orefice, nascida em 1931. Merecidamente. Ela continua maravilhosa. Chamaram minha atenção os comentários. Uma moça, dessas fanáticas por dieta vegana, assegurava que ela, Carmen, mantinha-se bonita porque não comia carne; outra assegurava que a mantinha jovem a prática do Pilates… Cada uma opinava segundo suas crenças. Uma assegurava que não é necessário fazer cirurgias plásticas, sendo só boa alimentação e mente positiva… Carmen não descarta a ajuda de cirurgias plástica. Ela disse em uma entrevista que “sempre há uma coisinha aqui ou outra ali para arrumar”.



Publicidade

A mulher que sustentava que só uma boa dieta e positivismo para se manter jovem disse que ela seguia esse método e que tinha 56 anos, mas ninguém dava mais do que 35. Tudo poderia ter ficado por isso mesmo, mas a mulher, empolgada pelos comentários, teve a má ideia de colocar uma foto dela. Alguém colocou “kkkkkkkkk” nos comentários e ela ficou zangada.



Lamentavelmente, as redes sociais não são um bom espelho. Você coloca uma foto sua, onde ficou horrorosa, e nunca faltam amigas que elogiam… Elogiam nos comentários do site, mas riem pelas costas.



Publicidade

Olhando a foto da mulher que se sentia de 35, pois as amigas diziam que parecia ter essa idade, lembrei-me de uma piada de um humorista de TV, que ironizava: “A senhora parece ter 30 anos. Sim, 30 anos em cada pé. Agora faça a soma”.



Honestamente, na fotografia parecia ter mais de 56, ao redor de 60 anos. Estou falando da fotografia, não sei pessoalmente.



Publicidade

Alguns preferem Photoshop, pois rejuvenesce instantaneamente.



Idade é um tema sensível. O problema é que quando somos adolescentes parece que o tempo não passa, caminha lentamente como uma tartaruga. Mas depois dos 60 anos o tempo acelera, faz lembrar da corrida da chita, felino que consegue correr até 113km/hora.



Publicidade

Lembro-me que casei, viajei pela América do Sul, ministrava aulas e palestras e sentia-me a rainha do mundo aos 28 anos. Os 30 tardaram em chegar. Eu me pergunto como aconteceu a mudança do ritmo do tempo… Aos 50 anos fiquei triste percebendo que a juventude havia ficado para atrás. E já batem na minha porta 75 anos. Rapidamente… Dá para entender porque Cronos era, para os gregos, um deus tão temido. Sempre faminto, Cronos tudo devora. Devora a juventude, a beleza, a vida…



Por isso admiramos grandes divas, como Carmen Dell´Orefice, porque elas nos transmitem a imagem de sucesso, de que é possível vencer o tempo e permanecer bela e produtiva. Logicamente que as grandes divas têm seus segredos, além da alimentação e da positividade, cremes de beleza caríssimos e excelentes cirurgiões plásticos. Mas a maioria prefere pensar que elas foram abençoadas com a juventude eterna.



Publicidade

Na mitologia grega a fonte da juventude é um rio que saía do Monte Olimpo. Os deuses olímpicos não envelheciam. Lamentavelmente, o ser humano não tem esse dom, e precisa treinar seu corpo e a sua alma para enfrentar os anos.



Isabel Furini

Contato: [email protected]