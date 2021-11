Concurso do Sarau Virtual "A Palavra"

O Projeto Poetizar o Mundo, festejando "O Dia da Palavra", do Museu da Palavra da Fundação César Egido Serrano, de Toledo, Espanha, organizou um Sarau Virtual com o tema "A Palavra".

Isabel Oliver González (da Espanha) e Rosa Portela (Brasil), ganharam o 1º lugar; O 2º Lugar foi conquistado por el poeta Daniel Mauricio; 3º Lugar: Valéria Borges da Silveira; E duas Menções Honrosas: 4º Lugar Maria Teresa Marins Freire; 5º Lugar João Batista do Lago.

Foram jurados: Isabel Furini, Sheina Leoni Handel e Carlos Zemek.





Poemas Ganhadores:

1º

A Força da Palavra Sevilha

Rosa Portela

Brilha no fogo, fogueira acesa, roda cigana.

Roda ao Luar, palavras ao vento que a fazem girar.

Dança cigana, ao som de Sevilha, Cidade de Fogo, Cidade de Luz.

Encantos na noite, violão, música, sorrisos.

Palavras ao vento que fazem seu coração voar.

Dança cigana, ao som de Sevilha. Cidade de fogo, Cidade de Luz.✨

(Rosa Portela - 20/11/2021)

ENDECASÍLABOS A LA PALABRA (POEMA EN ESPAÑOL)

Eres puente que sirve al raciocinio

de cómplice veraz de su incerteza.

Te ha vestido de largo el pensamiento

para herir los desiertos silenciosos.

Te plagias a ti misma, articulando

promesa interminable de sintagmas,

y hasta asombra al asombro tu elocuencia.

Articulas la voz que nos define

como hijos mayores de un planeta

en el lento proceso de la Historia.

Te pronuncias con asertos verbales.

Instalada en el cúmulo lenguaje

puedes contar lo fúnebre y difícil

que resultó matar a la paloma.

Puedes desbaratar las voluntades

jugando a la ventaja del más hábil.

Deudora del relevo del silencio,

tu presencia reclama ser oída

para no ser suplida por la nada…

También puedes ser canto que emocione

al alado Cupido con tu trova,

transitar a galope por lo inédito,

punto crucial entre el rubí –recuerdo-

y la esmeralda verde esperanzada,

que seca sus harapos al sol próximo.

Vencer, y convencer comunicando,

insinuar susurros victoriosos,

mentir, lisonjear, sacar partido…

Espejo de mil caras, que te miras

en la contemplación cuando te encoges.

La conciencia no es tuya. Sólo hablas.

Empólvate. Plática en los salones

y asciende a la verdad de las cloacas.

Defiende tu derecho antimordaza.

¿Quién eres tú para escoger tu sino?

Te debes al impulso que te manda.

2º

Palavras engolidas,

Sufocadas,

São pássaros

Se debatendo

Na garganta.

Daniel Mauricio

3º

CACOFONIA

Maria Teresa Freire

Moro no meu silêncio.

Dispo-me dos sons

Permaneço nua a entender

A mudez do meu pensamento

Que nega as palavras.

Vivo na contemplação do mundo

Que me faz descrente

Da balbúrdia social

Da cacofonia das vozes

Que distorce as palavras.

Prefiro

Morar no meu silêncio.



MENÇÕES HONROSAS

4.º

Apenas Palavras

Valeria Borges da Silveira

"... E as palavras correm soltas no papel

Como saíssem de minha boca

Belas, loucas

E eu me calo como quem esconde o rosto

E leio minhas palavras

Nem perfeitas

Nem eternas,

Nem mesmo algo mais absoluto.

Sou isca de minha própria vida, palavra"

5.º

PALAVRA

DE João Batista do Lago

Coisa estranha este fenômeno: Palavra!

Nela tudo se decompõe

Numa razão assimétrica

Incoerente e disfuncional

Para no ato seguinte

Ser toda ela funcional

De toda metafísica que se impõe

Não conheço qualquer ser

Que dela não dependa

Nada se lhe escapa

– seja na vida;

seja na morte

Tudo dela depende:

Paz e guerra

Homem e mulher

Criança e adulto

Fome e fartura

Miséria e riqueza

Leis e anomia

Patrão e empregado

Trabalho e desemprego

Céu e terra

Deus e diabo…

Não há na vida

Nem na morte

Sujeito de tamanha grandeza

Dela tem-se toda verdade

Mas a mentira nela invade

Ó, a Palavra!

Reina de todos Poetas

Dela fazem uso os Filósofos

A ela se quedam os cientistas

Diante dela ajoelham religiosos

Na retórica é brinquedo de sofistas

Santa e demoníaca é a Palavra!

Desperta amor e ódio

Fere a alma e o espírito como faca de dois gumes

Rasga a carne do verbo

Dilacera corações de amantes (e)

Beija as mãos que apedreja

Palavra! Ó tu, meiga e doce Palavra!

Rude e azeda como o fel da ponta da lança

Voraz, caidiça, decrépita e senil

Bela, altiva, nobre e digna

Arrogante, soberba e presunçosa

Sou-te o mais humilde escravo na floresta do discurso

Nada – desde a poeira do nada – define-te. Nada!

Explicar-te é todo o mistério

Entender-te é tudo que se deseja

És toda possibilidade do Ser – deus ou diabo –

Habitas no sonho, na realidade e no real

Constróis e desconstróis paraísos e infernos

És o símbolo oculto da mandala

De Parmênides a Sócrates

De Platão a Aristóteles

Sânscrita, ó Palavra, tu és

És mestre do hinduísmo e do budismo e do tantrismo

És, enfim, a Paidéia de tudo ser

*