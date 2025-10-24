Daniel Mauricio lança livros de poesia em Curitiba

Daniel Mauricio é um poeta conhecido e admirado em Curitiba. Com seus poemas curtos, mas de muito impacto ele emociona seus leitores. Lançará os livros PQUENINOS e (DES)IMPORTÂNCIAS em 25 de outubro (Sábado), a partir das 10 horas no Palácio Belvedere, Praça João Cândido - Bairro São Francisco, Curitiba. PR.

Daniel Mauricio nascido 1968, em Jaguariaíva–PR, é Membro associado do Centro de Letras do Paraná - CLP, Membro da Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia – AVIPAF; membro da Academia Brasileira de Letras e Artes Virtuais, membro da Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil, Graduado em Letras - UFPR; Administração de Empresas - FESP; Direito - FARESC; Pós-graduado em Gestão Administrativa e Tributária – PUC/PR; Pós-Graduado em Gestão de Pessoas e Qualidade no Setor Público - SPEI; Pós-Graduado em Gestão Pública de Tecnologia da Informação – PUC/PR; Pós-Graduado em Gestão Pública – FAEL. É Auditor de Tributos Municipais da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Curitiba; Autor dos livros Mosaico de Sentimentos e Cacos e Retalhos; “Alma Lírica”, “Origamis de Palavras”, “Palavras de Cheiro”, “Amar é”, “Poemininos”, “Poesias da Madrugada", “Olhares”, “Leve-me”, “Miudezas do Coração” e “Gotas Poéticas”.Participou também de diversas coletâneas.

Foi ganhador do concurso Poemas Curtos (2014), Prêmio Marilda Confortin (2015), Prêmio Alice Ruiz (2016), promovidos pela Prefeitura Municipal de Curitiba; Agraciado com o título de Cidadão Benemérito de Jaguariaíva-PR.







