Entre os botões e as casas... (Crônica de Vanice Zimerman)

Para comemorar as festas de fim de Ano e de Ano Novo, escolhi uma crônica da escritora, poeta e artista plástica Vanice Zimerman, de Curitiba.

Vanice possui Poemas, Crônicas e Contos publicados em 100 livros, e é acadêmica da AVIPAF (Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia).

Crônica:

Entre os botões e as casas...

Em 2020, recebi um convite para participar de uma agenda em homenagem à Frida Kahlo. E alguns dias pintei uma tela inspirada na enigmática e intensa artista. A lágrima em tons de azul-lilás, qual relógio em gota, marca uma surreal, hora.



Ao observar a agenda aconchegada à camisa jeans, penso neste metafórico encontro entre os botões e as casas; a passagem do tempo, como se fossem misteriosos caminhos, tramas que os unem ou os afastam... Em suas páginas há muito do que vivi, nestes quatro anos; palavras soltas, poesias inacabadas, rimas raras, datas e horários esquecidos, esboços de pinturas... As agendas impressas me hipnotizam. No entanto, no final de ano algumas delas serão olvidadas, ou guardadas no alto do guarda-roupa, mas a essência de suas memórias permanece: “Em la vida cotidiana aguanto mucho más de lo que imagino” (F.K 1907 /1954).

Em breve no Ano Novo que se inicia as agendas novas, nas páginas em branco, prenúncio de manuscritos sonhos farão parte desse desabrochar de ideias e planos, repletos de esperança, solidariedade, amor e paz, emolduradas com um sutil perfume de jasmim.

Vanice Zimerman



AVIPAF (Cadeira 16 – Mario Quintana)