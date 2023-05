Entrevista com a atriz Etty Nandes

Biografia da atriz Etty Nandes

Nasci em Tubarão – SC. Formei-me e trabalhei como jornalista até me aposentar. Voltei para a faculdade, fiz Artes Cênicas e comecei uma carreira de sucesso. Minha filha polímata e poliglota, esforçada, culta, linda, ótima atriz e muito bem preparada, segue meus passos e me enche de orgulho. Fomos homenageadas na Câmara Municipal de Curitiba. Sou viúva. Tenho diversas atividades esportivas, durmo bem, me alimento bem e saudável, e tenho meu a sós com Deus diariamente.



Etty, como iniciou a sua carreira como modelo e atriz?

Em um domingo pela manha zapeei pela televisão e não tinha nada de interessante. Então a deixei ligada em um canal qualquer enquanto fazia o almoço. Quando olho para a TV vi uma moça linda que disse: “Oi. Se você tem mais que 60 anos, cabelos brancos naturais e um sorrisão” (e eu interagindo com ela dizia “eu tenho”, “eu tenho”, “eu tenho”), “venha fazer um teste na agência DM atores e modelos”. Eu fui e fui aprovada!!! Isso foi em 2008 e de lá pra cá, graças a Deus, nunca mais parei.



Muitos artistas falam que é difícil sua profissáo fora do eixo Rio de Janeiro/São Paulo. Você considera que o fato de morar em Curitiba ajudou ou prejudicou a sua carreira?

Penso que é o ator\modelo e não o local onde mora.



Em quantos filmes você já participou?

Certamente mais de 15 ou 20 filmes nacionais e internacionais, fora webséries, Casos e Causos (para TV), entrevistas, vídeo clipes, inúmeras peças teatrais e, no mínimo, uma centena de comerciais nacionais e internacionais, além de matérias, fotos e entrevistas em revistas, jornais e internet.



Sua filha, Cili Nandes, também é atriz. Profissionalmente, como é a relação entre vocês?

Cili é uma grande atriz e extraordinariamente bem preparada. (Acredite, ela até fez curso de piloto de avião). É uma profissional incrível e muito linda na telona. Uma diva. Já trabalhamos\contracenamos juntas várias vezes. E quando estou trabalhando, como neste último filme que estreará na Europa em 22 de julho, ela nos deu todo o suporte, fazendo vídeos, making off, passando texto, ajudando no trabalho de mesa, preparando nossa alimentação saborosa, farta, variada e em grande quantidade. Ela fez uma comida muito gostosa e criativa, tanto salgada quanto doce. Ela realmente é um ponto fora da curva.

Tem algumas coisas no nosso instagram cili_nandes_e_etty_nandes



Vamos falar um pouco do filme "Coração de Neon", como surgiu a ideia do filme? Quem é o roteirista?

O filme é do genial Lucas Soares. Cili arrasou no teste e fez o papel de Deia – núcleo dos protagonistas. Eu já havia feito o filme O Retrato para a Rahíssa, esposa do Lucas. Eu faço o papel de dona Ana no filme Coração de Neon, contracenando com o grande ator Luthero Almeida. Lucas é genial. Ele fez o roteiro do filme, dirigiu, atuou como protagosnista, fez a música e a edição.



Qual é o seu papel nesse filme.

No filme eu faço uma participação especial com ação dramática. Sou dana Ana, contraceno com um dos melhores atores do Brasil, Luthero Almeida, nosso amigo pessoal.



"Coração de Neon" recebeu premios internacionais. Poderia nos dizer como funcionam os premios na Sétima Arte?

Não conheço a parte técnica de divulgação e lançamento de filmes. Tem uma equipe especial para essa parte.



Você ainda trabalha como modelo? Tem oportunidades para pessoas de terceira ida

Trabalho como modelo ou atriz de comerciais. Sim. Tem oportunidades para pessoas da terceira idade. Tudo vai do perfil da pessoa e do que o mercado quer no momento.





Poderia falar de seus sonhos? Quais eram seus sonhos na adolescência? Quais são seus sonhos agora?

Eu sempre quis ser atriz. No final dos anos 1940 meu pai disse que as atrizes não ganhavam cachê na minha cidade. Então eu disse que queria ser a dona da rádio ou escrever no jornal. Fiz faculdade de Jornalismo, escrevi no jornal e fiz muito rádio. 33 anos depois, quando me aposentei, voltei para a faculdade, fiz Artes Cênicas na FAP, me tornei atriz e comecei uma nova carreira aos 60 anos. Tenho uma vida útil e meus sonhos realizados, uma filha esforçada, culta, polímata, poliglota, linda e grande profissional muito bem preparada, como eu queria. Dou boas risadas, durma bem, alimento-me bem, tenho diversas atividades esportivas, estou ativa no mercado de trabalho, tenho meu momento diário com Deus e ainda faço espacati. Além de ter uma maravilhoso manager, Agy Campos, que também é meu amigo pessoal. Cili e eu pertencemos a agência DM atores e modelos. Meu sonho é continuar seguindo em frente, navegando lindamente, deixo o barco da vida me levar para onde o vento for. Queremos novamente saltar de paraquedas em julho. Minha filha e eu escolhemos ser felizes e somos gratas a Deus pela vida que temos.





Fale de seus projetos. Projetos que estejam em andamento ou que possam iniciar neste ano de 2023.

Acabei de chegar da cidade de Cascavel – PR, onde gravei o filme que estreará na Europa. Estou com mais dois filmes agendados para gravar até julho, e Cili e eu temos um ensaio fotográfico para realizar mês que vem com o fotógrafo #cyphersouza.