Entrevista com Regina Casillo, fundadora do Solar do Rosário

A escritora, editora, galerista, produtora cultural e fundadora do Solar do Rosário, Regina Casillo, concedeu uma entrevista à professora Isabel Furini para abordar a história do Solar do Rosário, espaço de Arte e Cultura localizado em Curitiba. Regina Casillo ocupa a cadeira de número 9, da Academia Paranaense de Letras, Euphrasio Correia é o seu patrono. Na entrevista Regina falou dos momentos iniciais do Solar do Rosário. Também falou do Auditório Regina Casillo, idealizado pelo advogado João Casillo, homenageando à sua esposa. O auditório tem como objetivo valorizar e incentivar a cultura, especialmente a música clássica.

*

Poderia falar do projeto inicial? Quando surgiu a ideia de criar um espaço cultural que abrange aulas de música e pintura para adultos e crianças, cursos de Arte, História, Literatura, além da Galeria de Arte.

Nosso projeto é antigo. Formada em Direito, vim para Curitiba, recém-casada. No meu Rio de Janeiro natal as mulheres procuravam muito o aperfeiçoamento cultural. Fundei então em julho de 1973 o Cursos de Atualização da Mulher. O local foi a Sociedade Garibaldi. O sucesso foi grande. Superou todas as expectativas. As aulas de Historia da Arte com o professor Fernando Carneiro eram disputadas e muitas outras também.

Quando surgiu a oportunidade, adquirimos o imóvel histórico do Solar do Rosário, e o projeto expandiu-se. Nos moldes dos Centros Permanentes de Cultura da Unesco, promovemos cursos livres, palestras, workshops, sem preocupação de avaliações. Cursos teóricos e os cursos do “fazer”, terapêuticos como pintura, desenho, cerâmica, caligrafia e muitos outros.

A galeria de Arte, antiquário, molduraria e um café colonial terceirizado compunham o projeto de sucesso. Durante 30 anos trabalhamos e levamos cultura diuturnamente. De 1992 ate 2020. Abríamos de domingo a domingo.

*

Atualmente o Solar do Rosário está localizado na rua Lourenço Pinto, 500. O novo local é mais apropriado para realizar atividades culturais? Quantas salas de aula possui? E a Galeria é mais espaçosa?

O Solar do Rosário não é um imóvel. É uma propriedade imaterial.

Mudamos fisicamente em 2020 mas continuamos com a mesma filosofia. O novo local possui 3 andares de estacionamento, um andar inteiro somente para ateliers e oficinas – mosaico, pintura, cerâmica, desenho, aquarela, etc

Outro andar exclusivamente para a Galeria de Arte, com reserva técnica moderna de traineis de metal, mapotecas e expositores.

E o andar exclusivo para salas de aulas teóricas e também de música com três pianos e adequação sonora. São mais seis salas de aula com equipamentos modernos e de tecnologia avançada para aulas presenciais e on line. O ultimo andar, com vista magnifica para a praça Euphrasio Correia, é um espaço múltiplo reversível e adequado para varias atividades.

*

Poderia falar sobre a Galeria? Prioriza autores clássicos ou contemporâneos? Artistas locais ou reconhecidos nacional ou internacionalmente?

Nossa Galeria e Livraria de Arte que já publicou mais de 40 livros de arte, historia, literatura, teatro etc, trabalha prioritariamente com artistas da terra. Temos um grande acervo de obras de arte de artistas paranaenses e brasileiros. Para citar alguns, Poty, Domicio Pedroso, Teca Sandrini, Maze Mendes, Rogerio Dias, Heitor dos Prazeres, Garfunkel, Calderari, Marilene Zanchett, Carla Schwab, Rones Dumke, Tomie Othake.

*

Sobre as exposições: Quais são os artistas reconhecidos que tiveram suas obras expostas na nova sede do Solar do Rosário.

Por opção não temos feito exposições ainda. Focamos nossos objetivos nas visitas de escolas e grupos com hora marcada.

Temos trabalhado muito no setor de arte aplicada e brindes de arte para empresas.

*

Neste novo ano o Solar do Rosário apresentará exposições de artistas locais, nacionais ou internacionais?

Apesar dos múltiplos pedidos ainda não pretendemos realizar exposições no andar da Galeria. O auditório que leva meu nome, Auditório Regina Casillo, tem sido nossa prioridade de trabalho com apresentações de músicos nacionais e internacionais, orquestras – a orquestra Ladies Ensemble tem aqui sua casa - literatura em parceria com a Academia de Letras do Paraná,

Muitas exposições de artistas visuais tem sido feitas no lobby do Auditório. O acadêmico Dante Mendonça expôs suas aquarelas juntamente com lançamento de livro de arte no fim de 2023, e, no próximo dia 5 de abril, lançarei mais dois livros. Um infantil, de minha autoria, “Lampião e a festa de casamento “com ilustrações primorosas da artista plástica Mari Inês Piekas e outro de nome “Salmão e Alcachofra”, de Contos e Cronicas também de minha autoria .

*

Sobre os cursos: As áreas do saber procuradas mudou com o tempo? Quais são os cursos mais procurados? Cursos da área de Artes Plásticas? De música? De Literatura? De História? Línguas? Outros?

Cursos teóricos de música clássica com a professora Clarice Miranda, e cursos práticos de piano, sax, violino e violão. Os cursos de idiomas pela música continuam cheios. O ilustre crítico de arte e professor Fernando Bini há vinte e cinco anos mantêm uma turma especial sobre Historia da Arte. Na área da Historia, o professor Mauricio Mazur tem varias turmas. A acadêmica professora Liana Leão tem dois grupos de literatura. No momento, Virgínia Woolf e Shakespeare, além de turma de encontros de literatura geral.

O acadêmico Luiz Felipe Leprevost proferiu excelentes workshops sobre como escrever.

*

Além dos cursos presenciais o Solar do Rosário tem cursos remotos. Como funcionam?

Desde a pandemia da Covid 19 os cursos remotos ou híbridos (presencial e remoto) funcionam no Solar do Rosário. Como citei anteriormente, o curso de Memoir Writing é somente on line. A professora mora nos USA. O Curso de Mitologia, com a Doutora Cristina Francescatto que mora em Bauru, é à distância também. No momento estudamos a Iliada. Cursos de cinema, Machado de Assis, e muitos outros têm sido a distância.

*

A Arte é imortal. A humanidade já viveu momentos de escuridão, mas a Arte sempre encontra novos caminhos. Na sua opinião a pandemia prejudicou os artistas?

A arte salva. Em todos os tempos a humanidade precisou da arte para viver suas verdades. A arte sempre trouxe um novo alento para prosseguirmos na caminhada muitas vezes difícil da existência.

*

Sobre lançamento de livros: como funcionam os lançamentos no Solar do Rosário.

Os muitos pedidos seguem para o Conselho Curador do Solar do Rosário que tem a presidente do Solar, Lucia Casillo Mallucelli à frente.

*

Pode falar dos projetos para 2025?

Continuar, continuar, lutar, lutar pela cultura. Prosseguir aprimorando nossos objetivos e aceitando sempre novas ideias e parcerias, como temos feito. Ninguém faz nada sozinho.

Regina Casillo, outono de 2025.