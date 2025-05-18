Entrevista com Sonia Maria Cardoso

Nossa entrevistada é a poeta, contista e romancista Sonia Maria Cardoso. Sonia Cardoso, residente em Curitiba é membro da AVIPAF (Academia Virtual de Poesia, Arte e Filosofia), ocupando a cadeira 30. Publicou o romance Allegra (Livro Pronto 2009), o e-book Sentimentos Poéticos, da Avipaf, e-book Histórias de Mulheres (Marianas 2021), Vizinho Musgo (Donizela 2023) e Calima Canta (Donizela 2025). Seus poemas foram publicados nas revistas Ser Mulher Arte e Revista Carlos Zemek de Arte e Cultura no Brasil, e na revista LiterArte, da Argentina.

*

Quando começou a escrever poemas e livros de ficção? Fale um pouco de seu início no mundo das letras e de sua trajetória.

Ao fazer uma oficina no instituto Delfos, ministrada pela poetisa Isabel Furini, a poesia surgiu em minha vida, pois havia escrito apenas contos que permaneciam inéditos. A partir daí os poemas brotaram naturalmente e participei de algumas antologias, como a antologia de contos, organizada por Isabel Furini intitulada Passageiros do Espelho (editora Íthala 2011), bem como antologias de poemas. Já havia editado um romance em 2009, Allegra (editora Livro Pronto), este romance nasceu da preocupação com a desertificação que afeta todos os seres vivos.

*

Analise seu estilo, sua voz literária. Como a Sonia leitora enxerga a Sonia escritora?

Já fui comparada a Campos de Carvalho na prosa e tenho um pouco de Walt Whitman na poesia, porém procuro ser mais eclética, pois tenho várias influências além desses dois ótimos escritores. A leitora em mim gosta de descobrir o que há nas entrelinhas, como escritora, portanto, pretendo que meus leitores façam o mesmo.

*

Sobre títulos de contos e poemas: Você escolhe alguma palavra do poema ou do livro, procura inspiração em outros textos ou os títulos surgem na sua cabeça?

É difícil, para mim, colocar um título, utilizo palavras que surgem com o próprio poema.

*

Nesta época muitas pessoas escrevem contos, crônicas e poemas. Você pensa que essa explosão literária elevará a poesia ou a banalizará?

Espero que eleve a poesia, pois, embora as mídias e redes sociais banalizem muitas coisas, são também uma ferramenta importante de divulgação, onde as pessoas podem encontrar palavras que curam, e a poesia pode ser remédio para muitas dores.

*

Fale um pouco de seus livros.

Impactada pela seca no mundo escrevi Allegra, ao tomar conhecimento do rápido processo de desertificação de certas regiões do mundo, um desafio a ser enfrentado por todos. Publiquei um e-book, Histórias de Mulheres (Marianas 2021) disponível pelo aplicativo Kindle, são contos que falam de mulheres e suas vivências, em 2023 saiu pela editora Donizela, meu livro de poemas Vizinho Musgo, poemas com temas variados, meio-ambiente, dores, amores, beleza e esperança. E no corrente mês, o poemário Calima Canta, também pela Donizela.

*

Fale de seu novo livro. Como surgiu a ideia do livro, como escolheu o título, quando será lançado.

Calima Canta foi lançado dia 10-05, como ainda tinha poemas inéditos, decidi editá-los, Andréia Carvalho Gavita, minha editora, chamou minha atenção para um trecho do poema Domingo de Calima, pois Calima é o fenômeno que lança areia do deserto sobre cidades da europa.

*

Onde o livro pode ser adquirido? Qual é sua expectativa de vendas?

O livro pode ser adquirido na loja online da editora Donizela, donizela.com/shop e em feiras literárias por Curitiba. A expectativa é de boa aceitação por parte dos leitores.



