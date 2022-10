Em 06 de novembro (domingo), a partir das 10h30m, na Feira do Poeta de Curitiba (rua Coronel Eneas,30, Largo da Ordem), será inaugurada a exposição de Poesia e Fotografia "O Jardim da Felicidade". Participam poetas e contistas da AVIPAF (Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia), Sheina Lee Leoni Handel (Presidente), Elciana Goedert (Vice-presidente), Daniel Mauricio, Primeiro Secretário, Decio Romano, Segundo Secretário, e a Conselheira Isabel Furini. Os acadêmicos da Avipaf também foram convidados para participar do evento. Enviaram poemas ou minicontos para a exposição: José Feldman e Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Luciano Dídimo. Solange Rosenmann, Amaury Nogueira, Devora Dante, Miriam Maria Santucci, Maria da Glória Colucci, Marli Terezinha Andrucho Boldori, Rita Delamari, Atilio Andrade, Vanice Zimerman Ferreira, Igor Veiga, Ilario Ieteka, Sonia Cardoso, Vera Lucia Cordeiro.

Elciana Goedert terá a seu cargo a organização do evento e do Sarau. Daniel Mauricio será o Mestre de cerimônias. As fotografias que farão parte da exposição, são do poeta e fotógrafo Decio Romano. Na inauguração serão lidos e declamados poemas da exposição e de autoria dos participantes. A poeta Elciana Goedert convidará a todos os presentes para participar desse Sarau lendo ou declamando poemas.









Entrada franca.