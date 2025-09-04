Exposição de obras de poetas e artistas no Instituto Cervantes de Curitiba

Em 21 de agosto/25, aconteceu a inauguração da Exposição "Crisol de Artes e Letras" com curadoria de Carlos Zemek. A exposição foi organizada pela AVIPAF (Academia Virtual Internacional de Poesia, Artes e Letras), na Biblioteca Rosalía de Castro do Instituto Cervantes de Curitiba. A exposição reuniu trabalhos de poetas do Brasil, da Argentina, da Colômbia e do Uruguai.
A exposição permanecerá até a segunda semana de Outubro/25. Todos os poemas estão em língua espanhola. Os poemas de autores brasileiros foram traduzidos ao espanhol pela poeta e professora Elciana Goedert. Do Brasil, participaram poetas do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.
Participam da exposição:
POESIA:
Argentina: Araceli Otamendi e Graciela Pucci.
Colômbia: Devora Dante
Brasil: Arriete Rangel de Abreu, Atilio Andrade, Divani Medeiros, Decio Romano, Daniel Mauricio, Isabel Furini, Rosani Abou Adal, Vera Lucia Cordeiro, Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Elciana Goedert, Vanice Zimerman Ferreira, Valeria Borges da Silveira, Atilio Andrade, Chris Herrmann, e Thaís Furusho.
Uruguai: Claudia Rodríguez, Dafne Andrea Silva Ibáñez, Norma García Coirolo, Áurea Mabel Romero Pereira, Sheina Leoni, Teresa Ramírez, Yanni Tugores, Macarena Cardozo, Sally Araceli Cabrera Fernández, Janina Barboza, María Teresa Barbat, Marina Yaniero Funes, Joel Benitez, Estela Centurión Álvarez, Loreley Molinelli, Elisa Samovich, Sonia Blanco, Yolanda Aguilera, Silvia Ruiz Velázquez, Daniel Marziotte Campanella Carlos Omar Dive, Carmen Berisso.
ARTES PLÁSTICAS:
Carlos Zemek, Ivani Silva, Juliana Morini Küpper Cardoso, Decio Romano Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Vanice Zimerman e Vera Lucia Cordeiro.
O SARAU POÉTICO: O poeta Daniel Mauricio foi Mestre de Cerimônias do evento. Declamaram: Aguinaldo Marcelino, Alice Medeiros, Daniel Mauricio, Decio Romano, Elciana Goedert, Elaine, Isabel Furini, Ivani Silva, José Aparecido Fiori, Lilia Souza, Maria da Gloria Colucci, Maria Mafra de Souza, Marli Voigt, Marílis de Assis, Paulo Roberto de Jesús, Rita Delamari, Sonia Cardoso, Valeria Borges de Silveira, Vanice Zimerman, Vera Lucia Cordeiro.
A exposição "Crisol de Artes e Letras" ficará aberta para visitação até 20 de Outubro 2025.