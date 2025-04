Exposição e Sarau da AVIPAF na Biblioteca Pública do PR

O evento de 18 de março, com curadoria de Carlos Zemek e organização de Isabel Furini e Valeria Borges da Silveira, aconteceu na Biblioteca Pública do Paraná, e teve vários segmentos: Primeiramente, foram entregues Medalhas de Honra ao Mérito para três mulheres com longa trajetória na área de Literatura: a escritora Liamir Santos Hauer, acompanhada por sua filha, Leilah Santiago Bufrem, professora da UFPR, e as poetas Maria Antonieta Gonzaga Teixeira e Maria da Gloria Colucci.

Na continuação, o poeta Daniel Mauricio, Mestre de Cerimônias e orientador do Sarau chamou a poeta Elciana Goedert, vice-presidente da AVIPAF, quem discursou em nome da presidente Sheina Lee Leoni, que mora no Uruguai.

Os poemas estão expostos em painéis no segundo andar da Biblioteca Pública do Paraná, rua Cândido Lopes, 133, centro, Curitiba. A exposição ficará aberta para visitação até 30 de abril/2025. Participam poetas de diversas regiões do Brasil, e também do exterior: Graciela Pucci da Argentina; Devora Dante da Colômbia; Miriam Maria Santucci da Itália; Patricia Schaefer Rodas de Porto Rico; Antero Jerónimo de Portugal, Sheina Lee de Uruguai, e os poetas brasileiros: Lau Siqueira, Rosani Abou Adal; Angela Dondoni, Atilio Andrade, Carmem Andrea Soek Pliessnig, Daniel Mauricio, Decio Romano, Divani Medeiros, Elciana Goedert, Gisela Maria Bester, Isabel Furini, Izabel Rodrigues, Ivana Martins, Madalena Ferrante Pizzatto, Mafra Souza, Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Maria da Gloria Colucci, Marli Boldori, Marli Voigt, Rita Delamari, Sonia Cardoso, Valeria Borges da Silveira, Vanice Zimerman Ferreira e Vera Lucia Cordeiro.

Um poema de cada poeta que participa da exposição foi declamado. No final do evento foi aberto o microfone para o público declamar poemas de própria autoria. Participaram os poetas: Alice Medeiroa, Arriete Rangel de Abreu, Cili Nandes, Denise Castellano, Etty Nandes, João Bosco, José Aparecido Fiori, Luid Ferreira, Nilceia Albuquerque França, Nola Amaro, Paulo Roberto de Jesus, a poeta Thaís, Solange Rosenmann.

O evento também foi prestigiado pela presença do Sr. Jorge, representando o Cônsul da Argentina no Paraná, e Nilceia Zens, Diretora da Casa da Cultura Emília Erichsen, da cidade de Castro/PR e Alice Medeiros, do Farol do Saber Gibran Khalil Gibran de Curitiba.

No Sarau foram autografados livros de três autoras: Gisela Maria Bester, Isabel Furini e Valeria Borges da Silveira. O poeta Daniel Mauricio, Mestre de Cerimônias, fez leitura de um poema de própria autoria comemorando o Mês da Mulher. No final, os participantes da exposição receberam os Certificados.