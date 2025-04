Exposição POESIAS DO MUNDO na Biblioteca Pública do Paraná

A inauguração da exposição “Poesias do Mundo, organizada pela AVIPAF (Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia), acontecerá em 18 de Março/2025, das 17:00 às 19:30. Na abertura da exposição será realizado um Sarau no Hall de entrada da Biblioteca Pública do PR, para que os poetas participantes da exposição possam declamar poema. Depois terá microfone aberto para que os presentes possam também ler ou declamar seus trabalhos.

A exposição “Poesias do Mundo”, com curadoria de Carlos Zemek, acontecerá no segundo andar da Biblioteca Pública do PR, e contará com a participação de poetas de diversas regiões do Brasil, Também serão expostos poesias de poetas da Argentina, Colômbia, Itália, Porto Rico, Portugal e Uruguai.

Poetas que participarão da exposição Poesias do Mundo:

Brasil: Angela Dondoni, Atílio Andrade, Carmem Andrea Soek Pliessnig, Daniel Mauricio, Decio Romano, Maria Divani de Medeiros Araújo, Devora Dante, Elciana Goedert, Gisela Maria Bester, Isabel Furini, Izabel Rodrigues, Ivana Martins, Madalena Ferrante Pizzatto, Mafra Souza, Marli Boldori, Marli Voigt, Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Maria da Gloria Colucci, Rita Delamari, Sonia Cardoso, Valeria Borges da Silveira, Vanice Zimerman Ferreira, Vera Lucia Cordeiro. Convidados especiais: Lau Siqueira e Rosani Abou Adal.

Argentina: Graciela Pucci, Colômbia: Devora Dante, Itália: Miriam Maria Santucci, Porto Rico: Patricia Schaefer Rodas, Portugal: Antero Jerónimo e Uruguai: Sheina Lee.

Organizadoras: Isabel Furini e Valéria Borges da Silveira

Na inauguração da exposição Poesias do Mundo, acontecerá um Sarau no qual serão chamados a declamar os poetas participantes e poetas convidados. Um poema de cada poeta que participe da exposição será lido ou declamado. No final do evento se abrirá o microfone para o público declamar poemas de própria autoria.

Março, é o mês da Mulher, comemorando a data, no Sarau receberão Medalha de Honra ao Mérito três mulheres que dedicaram suas vidas ao trabalho em prol da cultura: a promotora cultural Liamir Santos Hauer, a professora e poeta Maria da Glória Colucci e a professora e poeta Maria Antonieta Gonzaga Teixeira.

O poeta Daniel Mauricio será Mestre de Cerimônias e fará leitura de um poema de própria autoria comemorando o Mês da Mulher.

No Sarau serão autografados livros de três autoras: Gisela Maria Bester, Isabel Furini e Valeria Borges da Silveira.

No final, os participantes da exposição receberão os Certificados. ENTRADA LIVRE

A exposição ficará aberta para visitação de 18 de março a 30 de abril de 2025.