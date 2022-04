Ganhadores do 1º Concurso Nacional de Poesia da Faculdade de Direito da UFPR

No e-book da Antologia do I Concurso Nacional de Poesia da Faculdade de Direito da UFPR, organizada por José Almir da Luz Júnior, estão incluidos poemas dos primeiros lugares do concurso em nível nacional e em nível regional, as menções honrosas e poemas das poetas homenageadas com a inclusão de seus poemas na Antologia.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

As poetas homenageadas são: Daria Farion, Andrea Mora Paredes, Isabel Furini e Roza de Oliveira.



Continua depois da publicidade





O e-book da Antologia do I Concurso Nacional de Poesia da Faculdade de Direito da UFPR, foi publicada na Amazon. Para alegria dos participantes, nestes dias de final de abril de 2022, o e-book está no 1º Lugar na Categoria Poesia e no 272º na categoria geral.

Veja o link remete diretamente ao site da Amazon, onde o livro está disponível gratuitamente para download,



https://www.amazon.com.br/gp/product/B09YVXYDH7/ref=ppx_yo_dt_b_d_asin_image_o00?ie=UTF8&psc=1&fbclid=IwAR3WjZCnpT9IT16ehBggPQgB2ABqx45WzIm505L2f_R8n0dFbpvFeFrH9gY



Vejamos os nomes dos primeiros colocados:



Classificação nacional



1º lugar – Matheus Presotto e Silva – curso de Teologia da Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo.



Poesia: Dir-te-ei, Humano



2º lugar – Francisco Miorando Castanho – curso de Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (Campus Erechim).



Poesia: Aos clamores do meu nome



3º lugar – Gabriela Lages Veloso – curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)



Poesia: Liberdade



Menções honrosas



José Maria Mendes – curso de Filosofia da Universidade Federal do Ceará



Poesia: (o autor submeteu o poema sem título)



Rafaela Oliveira Haygertt – curso de Filosofia da UERGS.



Poesia: Mil terras



Jonald Nascimento Melo – curso de Direito da Universidade Tiradentes



Poesia: Brasil em prantos







Classificação regional



1º lugar – Gabriela Wilxenski Rodrigues – curso de Direito UFPR



Poesia: O que cabe em uma caixa



2º lugar – Gustavo Ferreira de Souza Dutra – curso de Direito UFPR



Poesia: Artigos de luto



3º lugar – Tatiany Ribas – curso de Terapia Ocupacional UFPR



Poesia: (a autora submeteu o poema sem título)



4º lugar – Leonardo José Zanotti – curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas UFPR



Poesia: O direito de colorir uma vida sem cor



Menções honrosas



Anderson Mateus dos Santos – curso de Psicologia da PUC-PR



Poesia: Grito brasileiro



Robert Thadeus Tomal – curso de Direito UFPR



Poesia: Fria capoeira



Gianluca Nicochelli – curso de Direito UFPR



Poesia: Poesia anti-corpos



Juliana Tiemi David – curso de Engenharia Mecânica UFPR.



Poesia: O Rio e o Vilarejo



Marina Jenisch – curso de Direito UFPR



Poesia: Delírios Humanos



João Otávio de Oliveira Nogueira – curso de Linguagem e Comunicação UFPR Litoral



Poesia: (o autor submeteu o poema sem título)



Felipe Oliveira Fernandes de Souza – curso de Medicina UFPR



Poesia: A bandeira que o Bandeira levantaria



Ody Dmitri Churkin – curso de Pedagogia Uninter



Poesia: Esperança onde andas?



Thiago Rodrigues da Silva – curso de Direito UFPR



Poesia: Diálogo do Mundo das Sombras



Lucas de Araújo Vieira – curso de Direito UFPR



Poesia: Humano, Demasiado Desumano



Renan Fernando de França – curso de Letras UFPR



Poesia: “Seculismo XXI – Década de 20”.