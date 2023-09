Lançamento de Sonho Ilusório - poemas de Rosani Abou Adal

Rosani Abou Adal lançará o livro de poemas Sonho Ilusório no dia 5 de outubro, das 19 às 21h30, no Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, Rua Rego Freitas, 530 sobreloja, na República, em São Paulo. A obra reúne 37 poemas sociais que retratam a devastação do ser humano, a destruição do Planeta, a ganância do poder, a causa indígena, os políticos narcotizantes, a miséria, a luxúria, a fome, entre outros temas atuais.

Divide-se em três partes: I - Imagens da Cidade que reúne poemas sobre São Paulo, sua gente, a cracolândia, as crianças sem abrigo, as flores do Arouche e Araçá, etc.; II - Imagens em Retalhos com poemas sobre vários temas como a Amazônia, Mariana, Brumadinho, o poder do Império Americano, o Planeta, as crianças pele e osso a morrer de fome e os governantes em plena luxúria, o "Hino Sindical" com a cifra da música em parceria com Carlos Mahlungo e "Sonho Ilusório" - que dá título ao livro - em prol da igualdade de direitos e salários entre homens e mulheres, sem distinção de sexo, raça e classes sociais, em defesa das crianças, idosos, animais, do nosso patrimônio público, por mais Cultura, Saúde e Educação; contra a fome, a devastação do homem, a luxúria dos pastores, das igrejas, governantes e políticos e contra as privatizações; e III - Traduções de poemas para o espanhol por Isabel Furini, para o francês por Jean Paul Mestas, para o inglês e húngaro por Lívia Paulini.

Segundo Maristela Sanches Bizarro, "Penso na poesia de Rosani como um antídoto à fugacidade da vida apequenada nos grandes centros. Antídoto à indiferença no encontro com o outro, de classe, de gênero, de cor. E principalmente, um antídoto ao futuro ilusório, que em um passado não muito distante, era ofertado nos painéis publicitários em neon, signos de decadência e pós-modernidade. Se a lei proibiu os outdoors, permanece a experiência dos “emigrantes sem Porto Seguro”, ambiguidade revelada em uma piscadela marota para o leitor: quem tem Porto Seguro? Quais sonhos ilusórios captam o nosso olhar?"

A autora é escritora, poeta, jornalista, vice-presidente do Sindicato dos Escritores no Estado de São Paulo, editora há 34 anos do jornal de resistência cultural Linguagem Viva e membro da Academia de Letras de Campos do Jordão.

Participou de antologias e tem trabalhos publicados no Brasil, França, EUA, Espanha e Argentina. Seus poemas foram traduzidos para o espanhol, francês, grego, inglês, italiano e húngaro.

Autora dos livros Mensagens do Momento (1986), De Corpo e Verde (1992), Catedral do Silêncio (1996) e Manchetes em Versos (2020).

Serviço:



Sonho Ilusório

Edição da autora com selo Linguagem Viva

116 páginas

Capa e ilustrações de Janaina Adal da Costa Millan

Prefácio de Maristela Sanches Bizarro

ISBN: ISBN 978-65-00-78810-5

São Paulo - SP

(11) 97358-6255

www.poetarosani.com.br