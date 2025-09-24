Lançamento do livro Código de Davi de José Fiori

O jornalista, poeta e romancista José Aparecido Fiori, estará lançando seu novo livro: CÓDIGO DE DAVI – Memórias Líricas de Simeão de Sião, na Livraria das Irmãs Paulinas, na Voluntários da Pátria, 225, Centro, Curitiba nesta sexta-feira (26 de Setembro/25), das 14 às 17,30 horas.

CÓDIGO DE DAVI – Memórias Líricas de Simeão de Sião, a nova obra de do jornalista paranaense José Aparecido Fiori, é um Romance bíblico, existencial, crônicas, poemas, miscelânea sobre o suposto fim do mundo (Armageddon).

279 páginas - produção independente.

Segundo o jornalista e professor Hélio Puglieli, imortal da Academia Paranaense de Letras, Código de Davi “pode ser definido como um lúcido delírio poético-filosófico-existencial, com inserções religiosas e até bíblicas”.

José Aparecido Fiori é Jornalista profissional, diplomado pela UFPR; formado em Filosofia (PUC/Pr). TAmbém estudou teologia. Trabalhou como jornalista e reporter no jornal "gazeta do Povo".

Em Poesia e em romance, José A. Fiori, sempre se destacada por seu estilo literário único, pessoal, que foge da moda e do piegas. Fiori é autor dos livros “Textos para Ouvir – Sobre a Eutopia do Silêncio”, “Acontecências”, “Dom Quixote Curitiba” e “Lolita de Curitiba”.

Mais informações [email protected]

Whats 41 9 97451155.

Serviço:

Lançamento do livro: CÓDIGO DE DAVI – Memórias Líricas de Simeão de Sião.

Autor: José Aparecido Fiori

Data e horário: 26 de Setembro (sexta), das 14 às 17,30 horas.

Local: Livraria das Irmãs Paulinas (Rua Voluntários da Pátria, 225, Centro, Curitiba)



