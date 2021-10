Lançamento do livro de poesia do Daniel Rodas

Com o lançamento do livro "Umbuama" fica em destaque o poeta Daniel Rodas. Para quem ainda não conhece seu trabalho, Daniel escreve poemas que tem forte impacto sobre o leitor - seja pelo jogo linguístico empregado, seja pela ideia que permeia os versos. É preciso entender que Daniel é um jovem e brilhante poeta que não fica prisioneiro da rima fácil, nem dos clichês poéticos. Daniel Rodas é um criador. Seus poemas têm singularidade. Revelam seu olhar sobre o mundo.

A chuva

Os cílios

Pingos d’água.

O livro pode ser adquirido na editora:

https://editoraurutau.com/titulo/umbuama?fbclid=IwAR1l7VbYyffx7SRTQAPaLbRVUHaVMS7KynRB2KW1lf5ky3Id_-jeGH_MsLo

No prefácio, Marcelo Medeiros da Silva destaca: "Do conjunto de imagens que permeiam Umbuama, há uma predominância daquelas que remetem aos elementos simbólicos da Terra, revelando signos e símbolos de força e repouso, como a imagem da sagrada árvore do sertão de que o poeta se apropria como título para o seu livro e que, no interior de sua obra, assume um caráter cósmico. Não à toa que o livro está dividido em três partes, cada uma das quais recebe o nome de uma figura que representa, em culturas distintas, o mesmo princípio: o da Grande-Mãe."

"Umbuama" é um livro que revela um olhar original e que pode sensibilizar leitores exigentes. Vale a pena conferir.

