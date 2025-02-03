Lembranças...(Crônica de Izabel Rodrigues)

Uma crônica intimista de Izabel Rodrigues.
A autora compartilha suas lembranças com os leitores.
Lembranças...
Eu era muito jovem
Lia tudo que me caia nas mãos
Anos setenta...
Nos cinemas mostravam o drama Love story
Com sua música inesquecível
Minha cabeça povoada de sonhos..
De repente percebo um Caroço no seio recém crescido
Consultei pela primeira vez uma genicologista que tinha meu nome
Eu em pânico enquanto ela com sua postura extremamente profissional me explicou que numa micro cirurgia extrairia o nódulo e o mandaria para biopsia em São Paulo e me chamaria para ver o resultado em seis meses
Meu Deus até hoje não sei como me aguentei
Era tanto medo que nem sei como conseguia dormir trabalhar e estudar
Quanta aflição..cheguei a ter fortes taquicardias chegando a ir parar no hospital
Mas o tempo passou
E o resultado felizmente foi negativo para o pior, apenas um sebinho transtornou meus dias..
A cicatriz ficou comigo , a da pele e a lembrança dos dias e noites angustiados pelos quais passei há tanto tempo quando a tecnologia já prometia revolucionar o futuro..
Futuro esse que parecia tão distante e improvável, no entanto aqui estamos hoje discutindo se ela nos trouxe vantagens ou desvantagens...
Eu sou a favor sobretudo pela rapidez com.que chegam até nós as notícias sejam elas boas ou ruins....
Izabel Rodrigues Guandalini
Acadêmica da AVIPAF
Cadeira 46 - Patronesse: Raquel de Queiróz