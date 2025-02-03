Lembranças...(Crônica de Izabel Rodrigues)

Uma crônica intimista de Izabel Rodrigues.



A autora compartilha suas lembranças com os leitores.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Lembranças...

Eu era muito jovem



Publicidade

Lia tudo que me caia nas mãos

Anos setenta...

Publicidade

Nos cinemas mostravam o drama Love story

Com sua música inesquecível

Publicidade

Minha cabeça povoada de sonhos..

De repente percebo um Caroço no seio recém crescido

Publicidade

Consultei pela primeira vez uma genicologista que tinha meu nome

Eu em pânico enquanto ela com sua postura extremamente profissional me explicou que numa micro cirurgia extrairia o nódulo e o mandaria para biopsia em São Paulo e me chamaria para ver o resultado em seis meses

Publicidade

Meu Deus até hoje não sei como me aguentei

Era tanto medo que nem sei como conseguia dormir trabalhar e estudar

Publicidade

Quanta aflição..cheguei a ter fortes taquicardias chegando a ir parar no hospital

Mas o tempo passou

E o resultado felizmente foi negativo para o pior, apenas um sebinho transtornou meus dias..

A cicatriz ficou comigo , a da pele e a lembrança dos dias e noites angustiados pelos quais passei há tanto tempo quando a tecnologia já prometia revolucionar o futuro..

Futuro esse que parecia tão distante e improvável, no entanto aqui estamos hoje discutindo se ela nos trouxe vantagens ou desvantagens...

Eu sou a favor sobretudo pela rapidez com.que chegam até nós as notícias sejam elas boas ou ruins....

Izabel Rodrigues Guandalini

Acadêmica da AVIPAF

Cadeira 46 - Patronesse: Raquel de Queiróz



