Medalhas de Mérito Cultural para Maria Antonieta Gonzaga, Ronie Cardoso Filho e Daniel Schendroski Filho

AVIPAF (Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia), outorgará Medalha de Mérito Cultural a três vultos da cultura de Castro, Pr: Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Dr. Ronie Cardoso Filho, e Daniel Achndroski Filho, em 12 de novembro, 19 horas, na inauguração da exposição de Poesia "Crisol de Letras e Artes", curadoria de Carlos Zemek, organização de Daniel Mauricio, na Casa da Cultura Emilia Erichsen, Castro/PR, sob a direção de Nilcéia Zens.

Vamos conhecer um pouco da trajetória dos homenageados

MARIA ANTONIETA GONZAGA TEIXEIRA

Professora. Poeta. Escritora e Artista Plástica.Tem oito livros publicados e um em andamento.

Participação em e-Books, Antologias Poéticas e Revistas Literárias - (físicos e virtuais).

Participação no Projeto Poetizar o Mundo do Grupo Poetas amigos de Isabel Furini.

Exposição individual: Uma Vida de Arte e Poesia na Casa da Praça – Castro - PR.



Trabalhos premiados de Poemas e de Artes: Entre eles:

- Tela: Um Lugar. Recebeu o 1º lugar na Exposição da UNESP- Dia do Artista Plástico organizada por Oscar D´Ambrósio - 2012.

- Escultura em Madeira: - 1º lugar por votação técnica, promovido pela Associação dos Artistas Plásticos de Castro - Yapó Arte, em parceria com a Prefeitura Municipal no Primeiro Salão Mãos de Castro. 2016.

- Escultura em madeira: Pêndulo – recebeu Menção Honrosa no 2º Salão Mãos de Castro - 2018.

- Tela: Iapó Encantado - Segundo lugar na Exposição na Galeria Ondas do Yapó.

-Tela Cânion do Rio Iapó. Menção honrosa e medalha no primeiro Salão de Artes Visuais na Casa da Praça.

- Mención Especial del Jurado em el 1º Salón Federal Internacional de Artes Plásticas-Necochea-Quequén-Argentina.

- Poema Além do Horizonte - 1º lugar no Sarau Virtual da AVIPAF em 2021.

- Poema: Joias Preciosas - 1º lugar Grupo Caminho da Sensibilidade grupo Poético 166º Encontro Pôr do Sol. 12/05/2025.

– Medalhas de Honra ao Mérito de Arte e Poesia (18 medalhas).

- Menção Honrosa no Concurso de Declamação de Poemas no Instituto Cervantes em Curitiba em 23/04/2020 – AVIPAF.

– Requerimento n° 112/2014 – Do Vereador Joel Elias Fadel. Requer Voto de Louvor a Sra. Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, pela aplicação da renda de sua obra “Dos Pequizeiros as Araucárias”, em Ações Sociais Beneficentes. - “Homenagem pelo comprometimento com a causa apaeana de transformar vidas e superar limites”. 2014.

Outorga de Títulos:

- 2025 - TROPEIRO DE OURO na categoria de PERSONALIDADE do ano. Homenagem e outorga de título da ACECASTRO, SECOM E SINDICATO RURAL no Moinho da Castrolanda.

- 2019 – VALORES DA TERRA. Homenagem e outorga de título da Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo. Título às pessoas que contribuem para o engrandecimento do Município de Castro – Casa da Praça.

– 2015 – CIDADÃ HONORÁRIA DE CASTRO. Outorga de Título na Câmara Municipal de Castro.

Membro das Academias de Letras:

Maria Antonieta é Acadêmica da AVIPAF – Cadeira 10. Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia – Posse em 2018, e de outras Academias.

Participa das exposições de Arte e Poesia organizadas pela Yapó Arte- Associação dos Artistas Plásticos de Castro e pelo Curador e especialista em Arte Digital Carlos Zemek - no Brasil, Portugal, Argentina, Espanha, Chile, Uruguai e Colômbia.



Atualmente:



– Vice-Diretora da Escola Ninho Sorriso.

– Associada do Lions Clube de Castro.

– Associada da Yapó Arte – Associação dos Artistas Plásticos de Castro.

– Participação do Sav – Pastoral Vocacional dos Padres Sion e Cavanis.

– Participação no LUAU do Iapó – organizado por Luiz e Lúcia Menarim.

Declaro que as informações são reais e os comprovantes encontram-se à disposição.

Castro, 28/ 10 / 2025.

*



RONIE CARDOSO FILHO



Filho de Ronie Cardoso e Rosina Pereira Jorge Cardoso, o advogado e escritor Ronie Cardoso Filho nasceu em Curitiba no dia 20 de fevereiro de 1963. Reconhecidamente, Ronie se destaca como uma das mais zelosas sentinelas do patrimônio histórico, artístico, cultural, material e imaterial, assim como educacional de Castro, interior do Paraná. Tais referências são corresponsáveis pelo salto do escritor Ronie Cardoso Filho a membro do Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná.



Foi Assessor Jurídico na Câmara Municipal de Castro, ele exerceu, entre outras atribuições, em mais de uma gestão, pelos incontestáveis méritos, cargos como Secretário Municipal de Educação, Cultura e da Criança e do Adolescente e diretor do Departamento de Cultura de Castro.



Ronie Cardoso Filho possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1985), e mestrado em Educação, também pela UFPR (2004). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Comunicação, Educação e Cultura. Em 2009, ele se tornou doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná , e também em Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos- Campus São Leopoldo (RS).



Ronie é autor de duas teses de doutorado - São José, o Colégio de Castro. 1904-1994 (em Educação) e As minisséries nos processos da TV: o caso Hoje é Dia de Maria (em Ciências da Comunicação).



Em 1988, publicou um livro de poesias intitulado Cantoneiras do Possível.



Ronie inclui em seu currículo várias outras publicações em anais, periódicos e antologias.



Ele foi eleito para a Academia de Letras dos Campos Gerais, em 24 de setembro de 2018, e tomou posse em 20 de março de 2019 como segundo ocupante da Cadeira 32.



*

DANIEL SCHENDROSKI FILHO



Nascido em 25 de abril de 1962, em Castro – PR.

Formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1986.

Estudou Antroposofia (Rudolf Steiner), Pedagogia Waldorf, Medicina Antroposófica e Agricultura Biodinâmica na Alemanha, em 1987.

Atuou como Diretor de Cultura da Prefeitura Municipal de Castro em 1991. Em 1998, desenvolveu o projeto “Velho Cinema, Novo Espetáculo” para a Secretaria de Cultura do Estado do Paraná.

Em 2000, foi agraciado com a Bolsa de Estudos Virtuose, concedida pelo Ministério da Cultura do Brasil. Concluiu o Diploma em Cinema e Vídeo pela Supérieure École des Arts Visuels, em Genebra, Suíça, em 2003.

Em 2023, assumiu a Superintendência de Cultura e Turismo do município de Castro e, em 2025, retornou à função de Diretor de Cultura do mesmo município.



