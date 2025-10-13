Miragens do Banquete (Poema de Araceli Otamendi)

Poema de Araceli Otamendi, poeta e escritora argentina.

Miragens do Banquete

Na busca de alguma verdade, talvez alguma bebida para o banquete



subo e desço escadas, entro em labirintos, lugares conhecidos e outros, não tão familiares.

aos poucos o quebra-cabeça vai sendo montado

a rainha nada mais é do que uma figura mítica guardada nas folhas de alguma lenda

o véu rasgado

encontro pequenos animais soltos prestes a cair em armadilhas

ao chegar ao local desejado, ou antes, um animal feroz arde, ainda respirando

o inexplicável, o indecifrável permanecerá ali como uma miragem

talvez fosse só isso

Para ele, no silêncio dos labirintos que guardam a sua luz.

© Araceli Otamendi



Cidade de Buenos Aires, outubro de 2025