Poema de Francesca Patitucci (Poeta italiana)

FRANCESCA PATITUCCI - ITÁLIA

Francesca Patitucci escreve há vários anos, especialmente poesia. Professora de línguas e culturas estrangeiras. Letrista de peças musicais. Publicou duas coletâneas de poemas e contos, A terceira sílaba, em andamento e uma quarta em colaboração com outro autor sobre males sociais expressos por meio da ficção e da poesia. Ela realiza revisão de livros; é editora de coleções de poesia; jurado e Presidente em Concursos Literários/Artísticos. Obteve inúmeros prêmios relevantes em competições nacionais e internacionais, também em inglês.



Este ano recebeu o Prémio de Cultura "Festival Urbano 2024".

Presente em várias antologias de poesia, revistas mensais e jornais. Membro de algumas Associações Culturais e Presidente da Associação Literária e Cultural Artístico "Incontri diVersi". Criadora e Presidente de um Concurso Literário Artístico Internacional na II Edição em sua terra, na Calábria. Colabora com artistas promovendo a combinação de pintura e poesia, escreve para uma revista bimestral, "Agire Sociale"; Ele escreve artigos mensais na revista online #noiqui. É administrador de um grupo literário online, gerencia oficinas poéticas e literárias, tratando de temas de interesse social. "Nuda l'anima in risacca" é sua primeira publicação, publicada pela Dragonfly Edizioni, uma coleção poética em que os versos expressam sua emoção mais íntima e seu sentimento de pertencimento à sua própria terra.

"Dimensões Paralelas", editada pela Noiqui, é sua segunda publicação, uma coletânea que vai dentro do "sentimento humano", abordando temas delicados do cotidiano, para explorar estados de espírito fechados na concha do conformismo. Uma terceira coleção de poesia está em andamento, "Libere sinestesia", que lhe foi atribuído, além do Diploma de Mérito, no Concurso Literário Nacional "Luigi Maria Lombardi Satriani" cidade de Briatico.

POEMA

E EU RENASCI

A carne e o coração dilacerados

do poder podre

não suprimirá a força

vital que me assalta

Toda vez que o ódio

isso me trava ...

Eu serei prímula em flor

dos dias do pecado

para florescer novamente no mato

do caos mais sinistro e maligno.

E mil vezes eu vou cair

e mil vezes me levantarei...

Para mim e em nome

de amor preso

em artérias sedentas

de nova vida

agora sem uma palavra e lágrimas

mas botões mais do que nunca

nas ondas regurgitantes de

esperança alegre...

incessantemente.

Enquanto eu renasci.

Poema de Francesca Patitucci

Poeta de Calábria, Italia