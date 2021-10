Poema do Amaury Nogueira

A procurar

Ao fazer-me a faxina

passei a procurar

o poeta esquecido

num canto qualquer,

somente nesta metade

de vida encontrei

a montanha de erros

de português...

Vi o vento levar os poemas

escritos nos logotipos

da Feira do Poeta...

Que nunca mais encontrei.

Cada pedra que peguei;

dos deboches que passei

construí o caminho - poesia.

Confesso que parei para não mais continuar...

Então Silvanas, Reginas, Josilianos, Luíses e Geraldos

Empurram-me novamente ao leito das letras

por onde voltei a navegar...

O rio livro não demorou

e novamente em mim inundou, Pescador de Sonhos...

A primeira Conexão Feira do Poeta germinou

e após ela a Nogue Editora retornou...

Agora, já com mais de quarenta novos títulos

Sou editor e incentivador da cultura curitibana...

Sim, mais uma Antologia Conexão Feira do Poeta chegando...

A Sétima! Obrigado Deus por mais um ano!

Amaury Nogueira

Poeta Paranaense





Amaury Nogueira é poeta e editor. Organiza a Antologia "Conexão". Participa da Feira do Poeta de Curitiba.

