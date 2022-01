Poemas do poeta Amaury Nogueira

Muitas vezes

não são as palavras

que nos afastam...

mas os gestos e a indiferença

do próprio ser humano

que somos!

Devemos buscar primeiramente

em nós os defeitos que apontamos nos outros

para não ofuscar

o brilho do semelhante!



Amaury Nogueira



*



PALAVRAS



Palavras são como

navalhas cortam

o coração...

Mas, também são

como favos de mel,

adocicam a alma

cansada das atrocidades

perversas dos homens!



Amaury Nogueira



*

No tacho das letras

Procurei pela letra a

mas foi a letra L que me apareceu...

com a ela escrevi as lembranças

da casa, do jardim, da horta,

das bananeiras e claro

do pé da amoreira

que nas tardes de verão

manchava a boca do menino Nogueira!





09/1981

Amaury Nogueira

Poeta Paranaens