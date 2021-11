Poemas de Rosani Abou Adal

Voar no Tempo

Rosani Abou Adal

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Lembrança com gosto de infância

Sonho de pedalar uma Caloi

Permanece no imaginário

Habita os templos da memória

Sem sono viajo nas lembranças

Sobrevoo o túnel do tempo

Montada em bicicletas voadoras

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade









*





Adeus à Doçura

Rosani Abou Adal

Mariana não piscou os olhos,

não nadou no Rio Doce

Mergulhou nas águas de aço,

na lama do vale de ferro.

Não decifrou o enigma dos mistérios

ocultos entre o Brasil e a Suíça.

Pés descalços em feridas,

sem teto, sem chão, a ermo.

A vida num sopro desmoronou

nos gemidos da barreira.

A alma da terra e do rio em silêncio.

Os habitantes de suas águas

deram o último suspiro que ainda

ecoa nas montanhas de Minas.

Gerais deu adeus à doçura.



Continua depois da publicidade





S. Paulo, 22 de novembro de 2015





Rosani Abou Adal: Escritora, poeta e jornalista. Editora do jornal Linguagem Viva, literário mensal, desde setembro de 1989. Tem poemas traduzidos para o francês, inglês, espanhol, grego, húngaro e italiano. Participou de antologias no Brasil, Itália, França e Portugal. Exerce o cargo de vice-presidente do Sindicato dos Escritores no Estado de São Paulo.

Autora dos livros de poemas Manchetes em Versos, Cataderal do Silêncio, De Corpo e Verde e Mensagens do Momento. Foi laureada com o Prêmio Mulheres no Mercado da Secretaria Municipal de Cultura, Prêmio “Ribeiro Couto” da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro com o livro Catedral do Silêncio, entre outros. Um dos seis poetas homenageados da 33º Psiu Cinema, realizado de 4 a 12 de outubro de 2019, em Montes Claros (MG). Faz performances poéticas. Foi jurada dos prêmios da OAB, Febraban, do SESC, Escriba, Mapa Cultural Paulista, entre outros.