Poemas do Dia Internacional da Mulher

Feliz dia para todas as mulheres do mundo!



Tive a agradável surpresa de receber uma homenagem poética da professora e poeta Maria Antonieta Gonzaga Teixeira.

Muito obriga pelo carinho, queria poeta!

Unindo-se à homenagem temos um poema da poeta Divani Medeiros.

Falando do Dia Internacional da Mulher os poemas de Izabel Rodrigues Guandalini e Sonia Cardoso.





Minha homenagem à escritora e poeta Isabel Florinda Furini. Homenagem extensiva às Mulheres amigas de perto e de longe. Maria Antonieta Gonzaga Teixeira





O que dizer de você

e para você Isabel Furini?

Todos os adjetivos já foram citados,

todas odes em versos

e prosa já foram cantados.

Então?

O que direi?

Isabel Furini exemplo de mulher.

Que dedica sua vida

a fazer da escrita raios de luz.

Direi ao Deus das alturas

que proteja com amor de Pai,

sua estrada e a estrada da mulher branca,

negra, parda, rica, pobre, proteja a mulher.

Que ventos levem ternura para o seu viver

e o viver de toda mulher.

Que brisas suaves amenizem suas dores

e as dores da mulher.

Que o sol ilumine seus caminhos

e os caminhos de toda mulher.

Que a lua inspire o seu viver

e o viver da mulher.

Isabel Furini, que sua vida

e a vida da Mulher

seja de conquistas brilhantes,

realizações literárias

e poesias que encantam.



Maria Antonieta Gonzaga Teixeira

Acadêmica da AVIPAF Cadeira 10.

Castro-Paraná-Brasil





*







Mulher, luz na imensidão do Mar



Mulheres são como águas

Se encontram para crescer

E como as ondas do mar

Se unem para pensar

São Divas e graciosas

Parecidas com sereias

Sábias e empoderadas

Luz na alma que clareia

Olhar de águia no deserto

Coração valente a pulsar

Luta pela sobrevivência

Passos largos no caminhar

Na vida, constrói caminhos

Com sapiência e valentia

Defende-se com suas garras

Proativa todos os dias





Divani Medeiros











*







Uma exotica orquídea

Ou uma simples margarida

Não importa

Toda flor

Tem sua beleza

E importância

Assim são as mulheres

Cada qual em sua profissão

Desempenhando uma missão

Dando conta ainda

De multiplas situações

Carrancudas ou sorridentes

Vão levando a vida adiante

Com sabedoria suficiente

Para transformar a vida dos seus....

Realizando sonhos

Poetizando seu cotidiano

E

Conquistando o mundo.....



Izabel Rodrigues Guandalini



*



Mulheres





Navegam por mares nebulosos

Sejam plácidos ou revoltos

E mesmo difamadas, afinal

O barquinho virou porque

A menina não sabia remar

E pior a menina é velha

E quer casar,são infinitas as

Rimas infames,mas elas insistem

Desde o silêncio líquido da

Placenta, a lutar, cair e levantar

Sangram todos os meses, mas não

Morrem, morrem sim pela

Indiferença, machismo, desigualdade

E agora assistimos a desconstrução

De tudo,caráter, rios,mares, fauna

E flora, povos originários,

Mas continuamos a lutar mesmo

Morrendo um pouco a cada dia

Morte em vida, morte matada.



Sonia Cardoso - Acadêmica da Avipaf