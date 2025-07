Poesias vencedoras do concurso MARGARIDAS de Juliana Morini

O Projeto Poetizar o Mundo escolheu a tela "Margaridas" de Juliana Morini Küpper Cardoso para o Concurso "Margaridas". Os poetas foram convidados a elaborar versos inspirados nessa pintura. Rita Queiroz ficou no Primeiro Lugar.

Juliana Morini Küpper Cardoso é artista plástica, trabalha com técnicas mistas utilizando as tintas óleo, acrílica e aquarela. Pinta desde 2007. A artista já expôs suas obras no Tênis Clube de Campinas-SP, e em dois eventos na UTFPR de Dois Vizinhos, sendo um deles um evento internacional. Participou da exposição Crisol de Artes e Letras, em Montevidéu, Uruguai.

Na continuação os poemas.

PRIMEIRO LUGAR: Rita Queiroz

MENÇÕES HONROSAS:

Atilio Andrade

Carmem Andrea Soek Pliessnig

Darlene Morganti

Decio Romano

Divani Medeiros

Elciana Goedert (Ciça)

Izabel Rodriguez

Jucélia Betinardi Fachini

Maria Antonieta Gonzaga Teixeira

Paulo Roberto de Jesus

Sonia Cardoso

Vanice Zimerman

*

POEMAS INSPIRADOS NO QUADRO MARGARIDAS DE JULIANA MORINI

Natureza morta

Vaso prenhe de aladas margaridas

Pétalas inebriadas de bem-querer

Acordes de sonhos silentes brotam

Vivo esse alvorecer de primaveras.

Natureza em coloridas tintas

Sobrevive peremptoriamente

À vil agressividade humana

Florescendo alvas esperanças.

Transbordamentos de eras

Filigranadas em finos traços

Ressurge natureza morta

Vida pulsa fora das telas.

Rita Queiroz

**

Silêncio

Flores brancas

Pontilhadas de amarelo

No coração da vida

Ah! Margarida... margaridas

Brilhando e perfumando

Momentos que calam

Atilio Andrade

**

Poema ilustrado no quadro da artista Juliana Morini

A beleza da alma floresce

Dentro de uma moldura viva,

Detalha-se um vestido

Adornado por pétalas.

*

Assim são as Margaridas:

Flores que revelam a Arte,

O espetáculo da natureza

Desfila e encanta olhares.

*

No embalo dos pincéis,

A maestria da criação

Une realidade e utopia,

Valorizando o ser e sua visão.

*

Criadores companheiros —

O divino expressa a vida,

E a luz de quem ilustra

Alimenta o mundo em cor:

O universo das Margaridas.

Carmem Andrea Soek Pliessnig

**

Vaso Cheio

No vaso cheio de

Bem Me Quer

Margaridas soltas

e

Algumas pétalas caídas...

Uma pintura viva!

Olho as folhas tristonhas

E no reflexo do vaso

uma saudade...

Apenas uma pétala é

bem que me quer!

D'Amores

Darlene Morganti

21/06/2025

**

Haicai

Terna eternidade.

Margaridas sempre vivas

No quadro ao lado.

Decio Romano

21.06.2025

**

Margaridas: Flores de várias cores

Margaridas, preciosas e singelas

Que desabrocham ao amanhecer

Suas pétalas se fecham

Adormecem ao anoitecer

Ornamentam ambientes

Iluminam como o girassol

Atraem beija-flores e borboletas

E também o rouxinol

Associada à juventude, amor e pureza

Beleza, leveza e fertilidade

Querida por todas as idades

Flor que emana prosperidade

Divani Medeiros

**

Mulheres em Flor

Cenário âmbar, flores admiradas

O vaso-ventre, oriundo da argila

Gera margaridas — tão delicadas…

Um simbolismo o cenário perfila.

*

Brancas se abrem, plenas, ofertadas,

Preenchem a tela, encantam a pupila

Como alma feminina em madrugadas

Cada flor desabrocha, e silente cintila

Jazem flores e pétalas caídas: memórias

*

Dores, batalhas, vivências de quem ama

Afinal, todas têm suas marcas e histórias

Ali folhas se curvam, luz se derrama,

A arte brota em pinceladas aleatórias

O tempo pausa quando a cor chama.

Elciana Goedert (Ciça)

**

Margaridas

Com status de flor do campo

Pela singeleza e simplicidade

Vira um buquê admirável

Que ornamenta

Na vida e na morte

Ou num perpetuado quadro

Reinando absoluto

Na sua paleta de cores

Verde amarelo e branco

Apenas espalhadas

Na relva orvalhada do inverno

Ou dentro de um precioso vaso…

Izabel Rodriguez

**

Tela de Margaridas

Lindas flores de margaridas

Com suas pétalas

Bem me quer mal me quer

Suaves palavras encontrando o amor.

Lindo quadro com vaso

De flores brancas

Com seus miolos

Amarelos e suas

Folhas verdes!!

Delicada flor

Em sua tela

Deslumbrante

Com sua pintura

Perfeita e maravilhosa!

Jucélia Betinardi Fachini

**

Olhar de Amor

Flores enobrecem a alma

Acalentam corações solitários

Nas chegadas e nas partidas

Das estradas íngremes da vida.

Na beleza da tela exposta

O expectador se encanta

Ao deparar com a luz brilhante

Cores cintilantes no olhar de amor e magia.

Maria Antonieta Gonzaga Teixeira

Castro-Paraná-Brasil.

*23/06/2025



**



Poema inspirado no quadro da artista Juliana Morini

Delicadeza em perfumes

Suaves de Margaridas.

Recortes do Belo, da Vida.

Pétalas gerando Lume,

Propondo criar costumes

De encantamento, de Paz,

De leveza, de amor contumaz.

E mostrando que a Harmonia

Está na simplicidade,

Na doação, na Alegria

Paulo Roberto de Jesus

**

Margaridas

Alvura perfumada

Suave alento em

Cores diáfanas

Perpassadas pela

Luz criadora das

Mãos hábeis que

Alardeiam intenção sã

E feliz.

Sonia Cardoso inspirada no quadro

**

Eternas Pétalas

Noite de inverno –

Numa encantada sintonia

O vaso de cristal reflete

As pétalas brancas

E os tons de verde das folhas,

Qual etérea, bola de cristal

Contida na misteriosa

E envolvente paleta d’água

Há sussurros poéticos

Entre luz e sombra

Emoldurados

Por pinceladas, sobretons

De “Terra di Siena”

Num prenúncio

De uma enigmática –

E surreal madrugada...

Vanice Zimerman