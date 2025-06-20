Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade

Poetas agitam o Wonka Bar

20 jun 2025 às 09:10

Compartilhar notícia

Ivan Justen e Estrela Leminski na foto de Ricardo Pozzo
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

No Wonka Bar foram celebrados em conjunto o Bloomsday (festa mundial do 16 de junho, dia em que se passa o romance Ulysses, de James Joyce) e os 50 anos de publicação do icônico romance-ideia Catatau, de Paulo Leminski.

No último dia 17 de junho, o Porão Loquax, no Wonka Bar, em Curitiba, celebrou sua Bloomsnight!, uma noite em homenagem às obras de James Joyce e Paulo Leminski.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

O Porão Loquax é um evento semanal que movimenta a cena literária na capital paranaense. Nesta ocasião, proporcionou o encontro de dois autores curitibanos que são amigos há mais de uma década.

Estrela Ruiz Leminski, poeta e musicista, que publicou recentemente o romance "Quando a inocência morreu", sua estreia na prosa, pela casa editorial paulista Iluminuras.

Publicidade

Ivan Justen Santana, professor, tradutor e poeta, que lançou neste ano seus "Terceiros Episódios", livro de poemas, pela Anticítera, emergente editora curitibana.

Junto com os escritores Julia Raiz e Daniel Osiecki, Estrela foi uma das convidadas para as récitas no Porão do Wonka. E Ivan atua na curadoria e apresentação do projeto.

Publicidade

Assim, aproveitaram os dois para dividir um palco sempre aberto a quem cultiva a poesia, e trocaram exemplares de seus livros mais recentes.

Solicitado a apresentar aqui um dos poemas de seus "Terceiros Episódios", Ivan oferece: 

Publicidade

É BOM SER FLÉXIL

É bom ser fléxil feito o deus

Publicidade

que declarou: "Eu também sambo."

Pratique os passos seus mais seus

Publicidade

em meio aos crentes e aos ateus

e dos comércios faça escambo.

Ivan Justen Santana

*

Oficina com o Fausto Fawcett iniciará nesta segunda-feira (23/06/25), a partir das 19h.
Lançamento do livro "Pesadelo ambicioso", de Fausto Fawcett, da Numa Editora, acontecerá na terça-feira, 22 horas, no Wonka Bar,  Rua Trajano Reis, 326 - São Francisco, Curitiba.

Logo Bonde
Foto de Perfil de /

Por .

Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas