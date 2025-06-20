Poetas agitam o Wonka Bar

No Wonka Bar foram celebrados em conjunto o Bloomsday (festa mundial do 16 de junho, dia em que se passa o romance Ulysses, de James Joyce) e os 50 anos de publicação do icônico romance-ideia Catatau, de Paulo Leminski.



No último dia 17 de junho, o Porão Loquax, no Wonka Bar, em Curitiba, celebrou sua Bloomsnight!, uma noite em homenagem às obras de James Joyce e Paulo Leminski.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O Porão Loquax é um evento semanal que movimenta a cena literária na capital paranaense. Nesta ocasião, proporcionou o encontro de dois autores curitibanos que são amigos há mais de uma década.



Estrela Ruiz Leminski, poeta e musicista, que publicou recentemente o romance "Quando a inocência morreu", sua estreia na prosa, pela casa editorial paulista Iluminuras.



Publicidade

Ivan Justen Santana, professor, tradutor e poeta, que lançou neste ano seus "Terceiros Episódios", livro de poemas, pela Anticítera, emergente editora curitibana.



Junto com os escritores Julia Raiz e Daniel Osiecki, Estrela foi uma das convidadas para as récitas no Porão do Wonka. E Ivan atua na curadoria e apresentação do projeto.



Publicidade

Assim, aproveitaram os dois para dividir um palco sempre aberto a quem cultiva a poesia, e trocaram exemplares de seus livros mais recentes.



Solicitado a apresentar aqui um dos poemas de seus "Terceiros Episódios", Ivan oferece:

Publicidade

É BOM SER FLÉXIL

É bom ser fléxil feito o deus



Publicidade

que declarou: "Eu também sambo."

Pratique os passos seus mais seus

Publicidade

em meio aos crentes e aos ateus

e dos comércios faça escambo.

Ivan Justen Santana

*