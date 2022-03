Prestigie a Mostra Pôr do Sol - Projeto do ator Luís Melo, em São Luiz do Purunã, PR

O espaço está sendo construído desde 2008 e será aberto ao público pela primeira vez. Seis espetáculos de três companhias teatrais de Curitiba poderão ser vistos, de forma presencial, de 11 de março a 16 de abril, durante o evento que marca também o retorno de Luís Melo ao palco. Os ingressos serão gratuitos.



Campo das Artes, projeto de vida do consagrado ator paranaense Luís Melo, que vem sendo construído desde 2008, consequência concreta de sua notável trajetória artística. O evento que conta com coprodução do ator e diretor Marcio Juliano e Cia Ilimitada, de Curitiba, vai inaugurar oficialmente o espaço e marcar o retorno de Luís Melo ao teatro, após seis anos longe dos palcos.



A Mostra Pôr do Sol será de 11 de março a 16 de abril e irá reunir seis trabalhos de três companhias de teatro de Curitiba: Trupe Ave Lola, Cia Ilimitada e Súbita Companhia de Teatro. O público será recebido presencialmente sempre as sextas e sábados, a partir das 17h e as apresentações abertas e gratuitas serão às 20h. Cada companhia irá apresentar dois espetáculos do seu repertório ao longo de seis semanas, ao todo serão seis peças distintas. As mesmas apresentações serão realizadas durante outros dias para público dirigido das escolas da rede pública de Balsa Nova e região, alunos do ensino Fundamental II e Ensino Médio.

O premiado espetáculo “Manaós – uma saga de luz e sombra” da Trupe Ave Lola é que irá abrir a Mostra no dia 11 de março, levando à cena um universo fantástico. “O Malefício da Mariposa” é outro trabalho do repertório da Trupe que poderá ser visto. “Mulher, como você se chama?” e “O Arquipélago” serão os solos apresentados pela Súbita Companhia de Teatro. A Cia Ilimitada estará na programação com o show cênico Marcio Juliano Outro Samba e o espetáculo Contos, que conta com a participação especial do ator Luís Melo no elenco.



“É sempre bom estar em cena, sobretudo na inauguração deste sonho, é uma maneira delicada de estrear”, revela o ator Luís Melo.

Além dos espetáculos presenciais a Mostra também vai oferecer nos dias 19, 20 e 21 de abril, pelo Canal do Campo das Artes no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAVR2jOa08eYZ46p31YuzLw exibição virtual de outros trabalhos das mesmas companhias. A programação inclui ainda uma oficina (presencial) de Dramaturgia com o diretor Marcio Abreu, da Companhia Brasileira de Teatro, dias 18, 19 e 20 de março, no Campo das Artes.

Todos os eventos serão gratuitos, mas é preciso reservar os ingressos, a partir de 1º de março, pelo site: www.campodasartes.com.br Confira lá a programação completa da Mostra.

“O foco desta primeira edição da Mostra foi o teatro, a escolha dos espetáculos se deu pela qualidade dos trabalhos e também por afinidade com os artistas, optei por companhias de Curitiba que possuem um repertório diverso com grande capacidade de se comunicar com o público”, conta Melo. “Neste momento de tantas restrições estamos fazendo o impossível para realizar este evento e inaugurar definitivamente o espaço. A Mostra Pôr do Sol é um convite para olhar o horizonte e enxergar possibilidades, caminhos. Meu desejo é que ela se amplie, que contemple diversas áreas artísticas, atraia um público variado, aproxime a comunidade e que faça parte de uma programação anual do espaço”, vislumbra.

Por conta da pandemia, a lotação do teatro será reduzida para 70 pessoas por apresentação. Todos os protocolos de segurança contra o Covid-19 serão respeitados, como a exigência do uso de máscara, o distanciamento e a apresentação do comprovante de vacinação com ao menos duas doses contra o Covid-19.

Para facilitar o acesso ao Campo das Artes, a produção irá disponibilizar ao público, nos dias das apresentações, um ônibus exclusivo e gratuito que sairá da Praça Santos Andrade (em frente ao Teatro Guaíra), sempre às 17h, com retorno saindo do Campo das Artes, às 22h. Para embarcar será necessário fazer reserva do assento pelo site www.campodasartes.com.br O tempo estimado para quem vai de ônibus até o Campo, que fica em torno de 40km de Curitiba, é de 1h30min, já quem vai de carro partindo de Curitiba (via BR376) leva cerca de 50 minutos. O espaço conta com estacionamento próprio e gratuito.

O Campo das Artes também possui um espaço de convivência para quem quiser provar as receitas típicas da região, como pierogi, pão com vina, polenta brustolada e outras delícias elaboradas pela Chef Rosane Radecki do restaurante Girassol.

A Mostra Pôr do Sol integra a programação do Festival de Teatro de Curitiba – edição 2022 que terá início no dia 28 de março.

Projeto realizado com o apoio da Copel, por meio do PROFICE (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura), da Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná.





CAMPO DAS ARTES

Espaço de encontro voltado para arte, educação e cultura

O Campo das Artes disponibiliza para a comunidade um dos mais singulares espaços culturais do Brasil. Dispõe de uma infraestrutura arrojada, com espaços que inspiram e promovem o desenvolvimento de projetos culturais, artísticos e educativos. É um espaço essencialmente multidisciplinar, que valoriza o encontro, a pesquisa, os processos e busca promover intersecções entre as mais diversas linguagens artísticas e áreas do conhecimento, como arte, design e gastronomia.

Está localizado no distrito de São Luiz do Purunã, município de Balsa Nova/Paraná, uma região histórica e turística situada a 40 km da capital, Curitiba. Em um terreno com área total de 164 mil metros quadrados, integra a Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana, em meio à exuberante paisagem dos Campos Gerais, oferecendo tranquilidade e conforto para o desenvolvimento de residências artísticas, projetos educativos e eventos culturais.

Desde 2017, vem promovendo, esporadicamente para público dirigido, oficinas, rodas de conversa, imersões artísticas, visitas guiadas e experiências gastronômicas, por meio de parcerias com instituições culturais e educativas locais e regionais.





LUÍS MELO

Nascido em 1957 em Curitiba, Paraná, Luís Melo é uma das referências no meio teatral, televisivo e cinematográfico brasileiro. Sua entrada no universo da dramaturgia se deu na década de 1970, por meio do curso permanente de teatro da Fundação Teatro Guaíra, em Curitiba. Uma década mais tarde em São Paulo, sob a tutela do diretor Antunes Filho no Centro de Pesquisa Teatral (CPT), conquistou reconhecimento pela maestria e sensibilidade às técnicas de corpo e voz, e por sua potência interpretativa.

Ao interpretar Macbeth, em Trono de Sangue (1992), é reconhecido com os prêmios Shell, Mambembe e Associação Paulista de Críticos de Arte, consagrando-se como um dos grandes atores de sua geração. Três anos mais tarde, Melo é convidado para atuar na televisão brasileira pela primeira vez, atingindo uma grande popularidade fora do meio teatral, sem jamais, entretanto, abandonar os palcos.

A partir dos anos 2000, Luís Melo retorna à Curitiba e passa a dedicar-se também à formação de jovens profissionais do teatro, fundando, em parceria com a atriz Nena Inoue e o cenógrafo Fernando Marés, o Ateliê de Criação Teatral (ACT) – uma proposta expandida do CPT de Antunes Filho em São Paulo. Ao longo de seis anos de existência, o ACT promoveu importantes e indispensáveis diálogos abertos entre artistas, produtores culturais e público, e a proposta transdisciplinar do espaço foi um verdadeiro marco no fazer e pensar as artes no Paraná.

Foi dessa experiência que brotou o sonho de Luís Melo para a idealização, construção e fundação do Campo das Artes.





SERVIÇO

MOSTRA PÔR DO SOL

Data: 11 de março a 16 de abril

Local: Campo das Artes (Estrada da Lage, 370 – São Luiz do Purunã/Balsa Nova-PR)

Contato exclusivo por whatsapp: 41 99995 8383

Email: [email protected]

Ingressos gratuitos mediante reserva pelo site: https://www.campodasartes.com.br/

Capacidade: 70 pessoas por apresentação

Classificação: consultar cada espetáculo

Obs.:

-Será exigido o comprovante de vacinação contra o Covid-19, ao menos duas doses.

-Reserva de assento em ônibus exclusivo, saindo de Curitiba com destino ao Campo das Artes, deve ser feita pelo site.

Programação:

11 e 12 de março – 20h : Manaós – Trupe Ave Lola

18 e 19 de março – 20h : O Malefício da Mariposa – Trupe Ave Lola

25 e 26 de março – 20h : Mulher, como você se chama? – Súbita Companhia de Teatro

1 e 2 de abril – 20h: Contos – Cia Ilimitada com participação especial de Luís Melo

*durante o Festival de Teatro de Curitiba

8 e 9 de abril – 20h : Marcio Juliano Outro Samba – Cia Ilimitada

*durante o Festival de Teatro de Curitiba

15 e 16 de abril – 20h : O Arquipélago - Súbita Companhia de Teatro

OFICINA DE DRAMATURGIA COM MARCIO ABREU (Presencial)

Data: 18, 19 e 20 de março - Horário: 18 (15h às 19h), 19 e 20 (10h às 17h)

Local: Campo das Artes

Inscrições a partir de 1ºde março:

https://www.campodasartes.com.br/