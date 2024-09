Primavera - por Jucélia Betinardi

Em 23 de Setembro inicia a primavera.

A escritora Jucélia Betinardi apresenta as características de esta estação do ano.

A primavera é muito linda, pois ela é conhecida como estação das flores. Ocorre a floração de várias plantas, começa no mês de setembro. Nesta época os nossos jardins ficam maravilhosos, como também as nossas ruas, praças e pomares, etc...

O tempo vai melhorando, o inverno vai embora, e as temperaturas ficam mais amenas.Sendo assim as pessoas se sentem mais confortáveis e alegres para passear, sentir o perfume das flores, e ouvir o canto dos pássaros.

Enfim fica tudo muito lindo e colorido,e também aumenta a auto- estima das pessoas, dando a elas mais vontade de fazer as coisas como sair para trabalhar, passear,plantar,ou qualquer outra atividade.

Viva a Primavera!

Amo muito!

Jucélia Betinardi