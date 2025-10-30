Projeto Roda de Palhaço realiza apresentação para alunos de Medicina da Unigranrio.

Atividade convida estudantes a vivenciarem a humanização do Receba nossas notícias NO CELULAR WhatsApp Telegram WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.

imagens e dicas para o Portal Bonde Publicidade Publicidade cuidado por meio da arte e do riso Nesta quinta-feira, dia 30 de outubro, a partir das 17h30, o Projeto Roda de Palhaço realiza uma apresentação no Auditório da Unigranrio Barra, voltada para estudantes de Medicina do 1º ao 4º período. O evento acontece para apresentar o Projeto Roda: Palhaçada no hospital, que promove intervenções artísticas para crianças em hospitais públicos. A realização do evento celebra o primeiro ano de parceria entre a Afya e o Roda de Palhaço. A Afya, líder em graduação médica no país, promove em suas unidades uma cultura de inovação na educação em saúde e na humanização do cuidado, contribuindo para experiências únicas de aprendizado para os alunos.

A programação

Durante o encontro, os idealizadores da iniciativa apresentam a história, os objetivos e os impactos do projeto, que atua de forma contínua em instituições de referência da saúde infantil. A programação será composta por três momentos: uma palestra para que os alunos conheçam o projeto; uma oficina prática voltada aos alunos que desejarem se inscrever para atuar nas atividades de extensão, com dinâmicas e orientações sobre o cuidado humanizado em ambientes hospitalares; e, posteriormente visitas aos hospitais realizadas pelos alunos, acompanhando os palhaços do projeto.

As visitas artísticas realizadas pelo grupo promovem momentos de leveza e acolhimento entre crianças, familiares e profissionais de saúde, contribuindo para um ambiente hospitalar mais humano e saudável.

Mais sobre o Projeto Roda de Palhaço

Desde sua criação em 2016, o Projeto Roda de Palhaço atua de forma contínua nos hospitais públicos do Rio de Janeiro, reafirmando o direito ao brincar garantido pelo ECA. Produzido pela Tutu Projetos Artísticos, o projeto conta com financiamento via Lei Rouanet e Lei do ISS, com patrocinadores como AUSTRAL Seguradora, Austral Resseguradora, EDF Power Solutions e Afya. Coordenado por Julia Schaeffer e Guilherme Miranda, que possuem vasta experiência em projetos que unem com arte e saúde, o projeto promove intervenções semanais leito a leito, onde os palhaços criam dramaturgias improvisadas que estimulam a criatividade das crianças e promovem momentos de leveza para familiares e profissionais de saúde. Além das visitas regulares, há cortejos musicais temáticos, workshops para artistas e treinamentos para equipes hospitalares e artistas interessados.

Com quase uma década de atuação, a Roda de Palhaço segue modificando a experiência hospitalar, tornando-a um espaço de afeto, criatividade e produção de vida.

Publicidade Informações para a Imprensa

