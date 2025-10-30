Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade

Projeto Roda de Palhaço realiza apresentação para alunos de Medicina da Unigranrio

29 out 2025 às 23:29

Compartilhar notícia

Imagem gerada pela IA do Bing.
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Projeto Roda de Palhaço realiza apresentação para alunos de Medicina da Unigranrio.

Atividade convida estudantes a vivenciarem a humanização do

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

cuidado por meio da arte e do riso

Nesta quinta-feira, dia 30 de outubro, a partir das 17h30, o Projeto Roda de Palhaço realiza uma apresentação no Auditório da Unigranrio Barra, voltada para estudantes de Medicina do 1º ao 4º período. O evento acontece para apresentar o Projeto Roda: Palhaçada no hospital, que promove intervenções artísticas para crianças em hospitais públicos. A realização do evento celebra o primeiro ano de parceria entre a Afya e o Roda de Palhaço. A Afya, líder em graduação médica no país, promove em suas unidades uma cultura de inovação na educação em saúde e na humanização do cuidado, contribuindo para experiências únicas de aprendizado para os alunos.

Publicidade

A programação 

Durante o encontro, os idealizadores da iniciativa apresentam a história, os objetivos e os impactos do projeto, que atua de forma contínua em instituições de referência da saúde infantil.

Publicidade

A programação será composta por três momentos: uma palestra para que os alunos conheçam o projeto; uma oficina prática voltada aos alunos que desejarem se inscrever para atuar nas atividades de extensão, com dinâmicas e orientações sobre o cuidado humanizado em ambientes hospitalares; e, posteriormente visitas aos hospitais realizadas pelos alunos, acompanhando os palhaços do projeto. 

As visitas artísticas realizadas pelo grupo promovem momentos de leveza e acolhimento entre crianças, familiares e profissionais de saúde, contribuindo para um ambiente hospitalar mais humano e saudável.

Publicidade

Mais sobre o Projeto Roda de Palhaço

Desde sua criação em 2016, o Projeto Roda de Palhaço atua de forma contínua nos hospitais públicos do Rio de Janeiro, reafirmando o direito ao brincar garantido pelo ECA. Produzido pela Tutu Projetos Artísticos, o projeto conta com financiamento via Lei Rouanet e Lei do ISS, com patrocinadores como AUSTRAL Seguradora, Austral Resseguradora, EDF Power Solutions e Afya.

Publicidade

Coordenado por Julia Schaeffer e Guilherme Miranda, que possuem vasta experiência em projetos que unem com arte e saúde, o projeto promove intervenções semanais leito a leito, onde os palhaços criam dramaturgias improvisadas que estimulam a criatividade das crianças e promovem momentos de leveza para familiares e profissionais de saúde. Além das visitas regulares, há cortejos musicais temáticos, workshops para artistas e treinamentos para equipes hospitalares e artistas interessados.

Com quase uma década de atuação, a Roda de Palhaço segue modificando a experiência hospitalar, tornando-a um espaço de afeto, criatividade e produção de vida.

Publicidade

Informações para a Imprensa

LEAD Comunicação - Ana Luiza França

Publicidade

Rio de Janeiro | Brasil

(21) 999119- 9103

[email protected]

www.leadcomunicacao.com 

Cadastre-se em nossa newsletter



Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas