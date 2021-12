Revista Escriba - 12º Edição

Em agosto deste ano a Revista Escriba completou 5 anos de existência, mas não pudemos realizar um sarau comemorativo em razão do triste momento vivido.

Ao longo desses anos, muitas expressões artísticas transitaram as páginas da Revista Escriba, traduzidas em fotografias, desenhos, artes gráficas, grafites, charges, textos e muita, mas muita Poesia. E graças as centenas de artistas que colaboraram e ainda colaboram para a Revista Escriba, chegamos a 12ª edição – Black bastante fortalecidos, e com uma publicação robusta, com mais de 40 artistas colaboradores. O que já é um feito em termos de edição digital, independente do aporte financeiro, produzido a partir do amor declarado à Poesia e sempre distribuída gratuitamente. Um verdadeiro ato de resistência.

No formato sempre digital (e aberto a parcerias para a forma impressa), a 12ª edição da Revista Escriba inova ao trazer páginas interativas e links. Aborda temas como questões inclusivas, de gênero, raciais, feministas e a partir das diversidades sociais, que promovam ações afirmativas, sendo recebidos sem receio por parte dos escribas, sensíveis a tudo.

O desafio da Revista Escriba é levar ao público um conteúdo novo, rico e universal, fazendo com que um número crescente de leitores se interesse por Poesia e Arte e se sintam envolvidas pelos temas e, que as páginas invadam os mais diversos lares. O sucesso e reconhecimento nem sempre corresponde a um proveito econômico, mas à satisfação de quem participa e compreende o trabalho. E eventualmente, com a adesão à Campanha no APOIA-SE, que já se tem novos simpatizantes. Seguimos na batalha por espaço, galgando lares e cada vez mais lugares, possibilitando a leitura e promovendo a Cultura em ambientes ainda sedentos por conhecimento.

Em novembro do presente ano de 2021, o autor que vos escreve recebeu distinção pelo Plano Municipal do Livro e da Leitura (PMLL), da Prefeitura municipal de Porto Alegre – RS, com o Prêmio Trajetória Criativa. E claro, muito por conta da Revista Escriba, cuja trajetória se confunde com o trabalho pessoal. Sinto-me honrado, pois ilustra bem o trabalho desenvolvido ao longo desses anos. Agradeço a todos que contribuíram para este Prêmio, a quem lhes ofereço com máxima alegria. O que motiva a desenvolver novas ações e atividades em prol do livro e da leitura, fortalecendo quem acredita na Cultura e Poesia. Assim persistir na formação de novos leitores e na divulgação da produção artística, poética-literária de inúmeros autores que estampam as páginas da nossa Revista Escriba. Escriba-nos!

(Gerson Nagel, poeta e editor da Revista Escriba)

A revista pode ser acesada gratuitamente.



Para ter acesso à 12ª edição da Revista Escriba, entre no link:

https://issuu.com/tirodeletrased

Campanha no Apoia-se:

https://www.apoia.se/revistaescriba

Maiores informações, siga-nos nas redes sociais:

www.facebook.com/revistaescriba

www.instagram.com/revistaescriba