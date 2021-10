Taba Cultural lança Antologia de seu concurso



A Taba Cultural premiou poetas, contistas e cronistas em seis diferentes temas em seu Concurso Literário, neste ano de 2021. Chance que dezenas de poetas e escritores tiveram para exercitar suas criatividades neste momento de pandemia.

O projeto foi destinado a adultos e jovens a partir de 15 anos e participaram poetas e escritores de oito diferentes estados, do Nordeste ao Sul do país.

O resultado aparece agora com o lançamento da antologia reunindo os classificados nos diversos temas: “Um poema para o futuro”, “Uma história de amor”, “Trilha sonora do coração”, “A g rande viagem”, “Uma história de racismo” e “Uma história de generosidade”, no volume Concurso Taba Cultural de Literatu ra-2021.

Foi mais um vitorioso projeto da Taba Cultural, e de seu editor José Maria Rodrigues, que este ano promoveu ainda a segunda edição do projeto Palavras do Caos, que reuniu centenas de poetas e escritores, publicou dois e-books: No Fim tem Poesia e Prosa na Pandemia, e no momento produz o livro físico Luz no fim do túnel.

São todos vencedores, a editora, o editor e todos os poetas e escritores que participaram do projeto, e nos entregam mais essa obra que reúne a criação e inquietação de seus criadores neste momento de perplexidade diante do mundo e de nossa história.