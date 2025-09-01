O sucesso do Programa Empreende Mais em Cambé

No cenário atual do Brasil, empreender se tornou uma missão quase impossível. As dificuldades são tantas que apenas os mais abnegados conseguem se sobressair, sobretudo quando falamos dos micro e pequenos empreendedores. Embora eles sejam os principais responsáveis por “fazer a roda girar”, as dificuldades para eles são maiores.





O Programa Paraná Empreende Mais vem suprir ao menos parte dessa lacuna. Com cursos focados nas dificuldades desse público e professores especializados, o Empreende Mais vem ajudando micro e pequenos empreendedores a conseguirem um lugar ao sol.





Em 2024 foram aproximadamente 1 mil pessoas inscritas, 13 municípios da região de Londrina atendidos, mais de 700 certificados emitidos. As mulheres, como vêm acontecendo em todo o país, são as maioria. O grupo majoritário tem entre 25 e 34 anos e é solteiro sem filhos, reforçando outros aspectos importantes, como o fato de que as novas gerações, principalmente os Millenials e a Geração Z, preferem trabalhar por conta, estão retardando os relacionamentos de maior duração para dedicar-se à carreira, e não pensam na maternidade ou paternidade porque desejam ter independência financeira e profissional já na juventude.

Aliás, o Empreende Mais também tem entre seus alunos empreendedores de outros países, como Diomar Monteiro, venezuelano que produz coquetéis e outras bebidas. “Agradeço ao programa Empreende Mais pelo conhecimento compartilhado e permitir a troca de experiência com os colegas de aula”.





Recentemente estive realizando um curso para dezenas de alunos em Cambé. Empreendedores entusiasmados e batalhadores que acreditam no poder da educação e do conhecimento para uma vida melhor. “O Programa Empreende Mais, além de ensinar ferramentas e caminhos ainda reúne pessoalmente empreendedores de vários segmentos possibilitando um excelente networking”, diz Alexandre Santos de Souza da Agb Jardinagem. A Maria Juliana e o marido tem uma oficina mecânica. “O Empreende Mais para mim está sendo uma ferramenta ótima para que eu possa alavancar meu negócio na mecânica. Está me ensinando muitas coisas novas que posso aplicar na minha oficina”.

A Tatiana Ferreira trabalha com moda íntima. “Gratidão ao Projeto Empreende Mais por acreditar em nós, pequenos empreendedores, por nos trazer ferramentas, motivação e apoio para sonhar mas alto e realizar ainda mais. Que esse projeto lindo continue transformando vidas!”. Para a Ana Carolina Servilha, que trabalha com doces, “o Empreende Mais está ajudando muitas pessoas, inclusive eu, a mudar ideias e ter uma percepção das coisas que a gente nem sabia, conhecemos outros empreendedores, o que é muito importante, porque a gente vê que não está sozinho nessa! Empreender é vida”.





“O Programa Paraná Empreende Mais é um espaço de aprendizado que nos proporciona ampliar nossos conhecimentos e a troca de experiência. Tenho duas lojas de confecções em Cambé há 20 anos, agora consigo visualizar algumas ações para melhorar, empreender melhor! Sou extremamente grata aos professores da UEL que tem nos capacitado, e nos motivado a buscar o desenvolvimento pessoal e profissional. Vejo o Programa de extrema importância para impulsionar o meu negócio”, afirma Adriana Imbriani Marchi Veiga.





*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).

Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.

@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)