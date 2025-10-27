Os ecossistemas de inovação no I INOVAGRO

Recebi um convite muito carinhoso que me orgulha muito: falar para uma plateia seleta de engenheiros agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas, produtores rurais, estudantes de Ciências Agrárias e demais profissionais do agro brasileiro sobre inovação no I INOVAGRO – Inovações Tecnológicas para o Agronegócio.





Publicidade

Publicidade

Serão dois dias intensos de palestras, debates, discussões técnicas e networking com pessoas que conhecem profundamente a agropecuária do nosso estado e do nosso país. Dentre os palestrantes, pessoas que admiro muito como o pós-doutor em Bioenergia Helder Rodrigues, CEO e co-fundador da Novaalga, uma pessoa que está trabalhando há anos para desenvolver tecnologia disruptiva para o agro brasileiro e que recentemente esteve nesta Folha tratando de startups, tecnologia, inovação para meus alunos de agronomia da Universidade Estadual de Londrina (UEL).





Com grandes nomes do segmento, meu objetivo vai ser pensar e debater a inovação a partir de uma perspectiva macro, buscando tratar dos ecossistemas de inovação. Longe de querer discutir esse assunto sobre o ponto de vista exclusivamente acadêmico, minha proposta é mostrar que a inovação não tem hora e nem lugar para acontecer, mas que prescinde de um ambiente favorável para que nasça e desenvolva.

Publicidade





Pretendo abordar o papel das incubadoras, aceleradoras, hubs e outros locais nos quais as melhores ideias surgem; formas de captação de recursos, como fundos de investimento, capital semente, subvenção econômica; o propósito de cada um dos entes do Modelo Triplo Hélice, que é o principal instrumento no nosso país para o desenvolvimento de inovação; como Londrina pode se fortalecer e expandir ainda mais sua atuação por meio da inovação.





Londrina está naquele grupo de grandes cidades que já tem um ecossistema de inovação estruturado e atuante, como ocorre em Curitiba, por exemplo. Porém, a cidade precisa avançar em direção à formação de parques tecnológicos, os quais dependem de instrumentos de fomento mais apurados, tais como estratégias que unam empresas privadas, centros de pesquisa, estudantes, pesquisadores, empreendedores e gestores públicos de uma maneira diferente.

Publicidade





Venho me manifestando há algum tempo nessa coluna sobre algumas dessas estratégias. Ademais, produzi extenso material bibliográfico sobre esses aspectos, os quais embutem proposições mais complexas e técnicas. Ficou curioso para saber quais são? Ótimo! Te espero no evento no I INOVAGRO – Inovações Tecnológicas para o Agronegócio. Vamos conversar ;)





Serviço:

Publicidade

O quê: I INOVAGRO – Inovações Tecnológicas para o Agronegócio

Quando: 05 a 06 de Novembro (minha palestra será no dia 05/11 às 16h30)

Publicidade

Onde: Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina Inscrições: http://www.agroinformativo.com/





*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).

Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)