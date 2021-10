Resenha da revista Toma Aí Um Poema -N.2

Resenha da Revista Toma Aí Um Poema n2

Flavia Ferrari



Uma revista digital que traz em seu conteúdo outras revistas, diversas formas de linguagem artística, acesso a diferentes artistas contemporâneos, poemas escritos e declamados. Assim é a Edição N2 da Toma Aí Um Poema. Idealizado pela Jéssica Iancoski, a Toma Aí Um Poema é hoje uma editora que começou em 2020 como um podcast de declamação de poesia lusófona e que hoje já conta com mais de 45 mil ouvintes.

A Edição N2 da Toma Aí Um Poema traz consigo outras revistas dentro de uma linha editorial de conexão e parceria. Assim, é possível acessar poetas das revistas Acrobata, Revista Statto, Corvo Literário, Kuruma’tá, Revista Pólen, Arribação, Trama Bodoque, Tamarina Literária e Fazia Poesia.

Os poetas paranaenses, começando com Paulo Leminski e Isabel Furini, abrem a revista; o primeiro com link para a declamação no podcast da Toma Aí Um Poema de três poemas e na sequência vem os poemas impressos de Isabel Furini. Mais 9 poetas paranaenses contemporâneos dão sequência a esta seção.

Temas muito atuais e urgentes como Setembro Amarelo, Natureza, Política, Resistir, Cultura e LGBTQIA+ também se fazem presentes, com poemas de 26 diferentes autores. Há links para a declamação de poemas de Florbela Espanca, Ana Cristina Cesar e Torquato Neto, entre outros.

Há espaço para poetas contemporâneos colaboradores da revista, duas seções #Postei e Feed, onde é possível entrar em contato com as artes visuais dos artistas, declamação, pintura, desenho e até um curta metragem. Todas as páginas da revista têm links de acesso às páginas dos artistas em rede social.

A Revista fecha sua edição com um convite ao click: na contra capa há diferentes ícones que levam a declamações de diferentes poemas, como um efeito surpresa. Assim é a leitura e a navegação pela Edição N2 da Toma Aí Um Poema, uma surpreendente satisfação.

Flavia Ferrari é poeta, escritora e professora.