Paula Ocanha

Formada em Jornalismo, empresária, casada, mãe. Trabalhei como repórter da Folha de Londrina por seis anos, mas quando tive filhos decidi mudar de profissão e me dedicar à maternidade. Porém escrever e me comunicar sempre foi minha paixão, e por isso voltei com esse blog com foco em Saúde, já que agora tenho experiência como empresária da área. Pretendo trazer informações relevantes, novidades sobre tratamentos, novas tecnologias e tudo mais o que puder compartilhar para que você se informe e Viva Bem!