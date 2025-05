3º Arte Total acontece em 'tenda cigana' e clima enigmático

Londrina se prepara para uma noite de efervescência cultural com a chegada da 3ª edição do Arte Total, evento promovido pela AML Cultural. A programação acontece no dia 16 de maio, sexta-feira, às 20h, no Teatro AML Cultural, reunindo teatro, dança e música em um espetáculo único que exalta a diversidade artística da cidade.

Inspirado na fusão de estilos do Romantismo e na ousadia da Semana de Arte Moderna de 1922, o Arte Total convida o público a mergulhar em uma atmosfera mística, com referências astrológicas e o clima enigmático de uma “tenda cigana”. Esta será a primeira de três edições previstas para 2025.

Entre as atrações, destaca-se a apresentação da artista curitibana Feralkat (Natasha Durski), com um show de 40 minutos que mistura dreampop, synthwave e indie rock em uma experiência multimídia hipnótica. Na dança, o Studio Stephanye Dança do Ventre traz a performance Elementais, que celebra os quatro elementos da natureza através da dança do ventre, com a participação de Stephanye Tanguá, Débora Gibin e alunas. Já no teatro, o Coletivo Ação Marginal apresenta a comédia de cordel Infernália, que, em tom irreverente, questiona os limites entre o bem e o mal.

Os ingressos já estão à venda por meio do WhatsApp (43) 99942-0871 ou pelo Instagram @artetotal.londrina. Os valores variam entre R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira ou ingresso duplo), com opção de meia-entrada social mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

A 3ª edição do Arte Total promete ser um verdadeiro mergulho na potência criativa de Londrina e um convite à conexão por meio da arte.