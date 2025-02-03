48 mil alunos da rede municipal voltam às aulas nesta segunda-feira em Londrina

Nesta segunda-feira (3), cerca de 48 mil alunos retornarão às aulas nas escolas municipais e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos, conveniados com o município de Londrina.





Para garantir a segurança e o conforto dos alunos, a Secretaria Municipal de Educação está realizando uma série de serviços de manutenção e melhorias nas unidades de ensino.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A Rede Municipal de Educação tem 88 unidades de séries iniciais do ensino fundamental, sendo 75 na área urbana e 13 na zona rural. Para o atendimento das crianças com menos de quatro anos, são 33 CMEIs e 62 CEIs filantrópicos.





De acordo com a secretária municipal de Educação, Vânia da Costa, desde o dia 2 de janeiro a pasta está se preparando para receber os alunos no início do ano letivo. Segundo ela, na segunda-feira (3), dia do retorno às aulas, 255 servidores da secretaria irão a todas as escolas e CMEIs, das zonas urbana e rural, para verificar, pessoalmente, as demandas e necessidades de cada unidade.

Publicidade





“Faremos uma força-tarefa para verificarmos, de perto, as demandas pedagógicas, administrativas e estruturais das unidades escolares, a fim de realizarmos intervenções emergenciais. Iremos verificar, por exemplo, demandas relacionadas à estrutura, matrículas, se a merenda e o transporte escolar estão de acordo, e as necessidades da comunidade”, apontou a secretária.





PREPARATIVOS

Publicidade





O diretor Administrativo e de Planejamento da secretaria, Junior Cesar Dias de Jesus, ressaltou os serviços executados nas escolas nas últimas semanas e os preparativos para deixar as unidades prontas no início do ano letivo.





“Fizemos a limpeza geral dos espaços, das salas de aula e áreas administrativas, quadras, pátios, cozinha e utensílios, capina e roçagem, e outros reparos que foram solicitados pelas próprias unidades. Tudo isso visando o bom atendimento das nossas crianças”, disse.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:



