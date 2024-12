'A vida dele valeu R$ 7', diz esposa de mototaxista morto por PM

A esposa do mototaxista Thiago Fernandes Bezerra, 23, morto por um policial militar à paisana neste domingo (1º) em Camaragibe (PE), no Grande Recife, afirmou que o marido foi morto por causa de R$ 7.





"A vida dele valeu R$ 7", declarou Débora em entrevista à TV Guararapes, nesta segunda-feira (2). Ela relatou que Thiago foi baleado e morto pelo PM por causa de uma discussão sobre o valor da corrida, que teria custado R$ 7. ''Thiago era um menino sonhador, era um menino que tinha planos, não tinha maldade com ninguém. A vida dele valeu R$ 7", lamentou.

"Eu imaginava que ele pudesse perder a vida de diversas formas, mas por um policial, que é pago para proteger a gente? Como uma pessoa sem controle emocional a ponto de tirar a vida do outro por conta de R$ 7 passa na polícia?", questionou.





A esposa disse que tentou telefonar para Thiago após ele não voltar para casa. "Ele largava às 15h. Mas deu 15h50 e ele não chegou. Eu comecei a ligar perguntando 'tu tá onde?', mas como ele era Uber moto ele não mexia no celular, aí eu deduzi que ele estaria fazendo uma corrida, mas ele já estava morto e eu não sabia. Aí fui para a casa de uma amiga minha esperar ele lá, aí me ligaram e me deram a notícia. Não imaginei que a vida dele fosse ser tirada de uma forma tão cruel, tão medíocre".

