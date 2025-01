'Abraço por Londrina' comemora revitalização do Centro da cidade

Embaixo de uma chuva fraca, um abraço simbólico celebrou o pontapé inicial na revitalização do Centro de Londrina na manhã deste sábado (18). Encabeçado pela Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), a manifestação “abraçou” a cidade na expectativa de que a pujança de outrora retorne ao centro de Londrina.





Diretor de Relações Institucionais da Acil e membro do Núcleo Novo Centro, Gerson Guariente disse que o evento simbólico é um “agradecimento às ações da Prefeitura”, em especial a revitalização do quadrilátero central de Londrina, o que é uma reivindicação antiga da associação e também de toda a comunidade.

“Isso vai permitir com que a gente tenha mais atividades empresariais e que quem já está instalado possa trabalhar com segurança”, aponta, complementando que o município assumiu o compromisso de fazer ações contínuas na região central.





Com um trabalho que começou há mais de dois anos, os núcleos do Calçadão e do Novo Centro reuniram dados e consultaram pesquisadores e toda a comunidade, nas palavras de Guariente, para entender as demandas da região. Ao longo do trabalho, foram identificados três problemas prioritários. O primeiro era o dos camelôs e ambulantes, o que ele ressalta que foi resolvido no ano passado.

O segundo ponto é em relação às pessoas em situação de rua que ocupam o Calçadão de Londrina. “Elas não podem ficar aqui porque aqui não é lugar para elas ficarem”, opina, ressaltando que essa questão já começou a ser “encarada de frente” nesse início de gestão através da Operação Choque de Ordem, da GM (Guarda Municipal). Na visão do diretor, o terceiro problema envolve a superpopulação de pombos no centro.





Além desses pontos, ele destaca o trabalho envolvendo mudanças na legislação para atrair novos moradores para o centro. Junto a isso, Guariente reforça a necessidade de trazer espaços gastronômicos e de alimentação.

“Também precisamos de alteração na legislação. Parte disso foi alterado com o Plano Diretor, a outra parte a atual administração está começando a providenciar com a mudança de requerimentos em relação às calçadas e aos horários de ocupação”, adianta. A cultura e os espaços culturais também integram a revitalização do centro na visão do diretor.





Com o compromisso de ser a “voz” de seus associados, a Acil tem um papel ativo no fomento por uma revitalização no quadrilátero centro de Londrina, conta Angelo Pamplona, presidente da associação. Segundo ele, os comerciantes e lojistas do centro precisam dessa renovação. “A gente não pode deixar o coração da cidade de fora”, garante.





