Abrasel reage a Código de Posturas de Londrina que poderá limitar ruídos até 18 horas

Nos últimos dias, o ‘fim da vida noturna’ de Londrina se tornou um dos assuntos mais comentados em redes sociais e em grupos de mensagens. A discussão começou após informações começarem circular a respeito do ‘novo Plano Diretor de Londrina’, que definiria que bares e restaurantes teriam que encerrar as atividades às 18h em áreas residenciais. A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) repudia a alteração, classificando como um ‘absurdo’. Por meio de nota, a Prefeitura de Londrina nega a mudança, definindo como ‘infundada’ e ‘fora de contexto’. Além disso, também esclarece que as revisões no Código de Posturas “reduzem as restrições existentes, não as aumentam”.







Luciano Bartolomeu, diretor-geral da Abrasel no Paraná, ressalta que, durante a pandemia da Covid-19, os decretos restringindo o funcionamento de bares e restaurantes prejudicaram o orçamento e o faturamento dos estabelecimentos. Entretanto, segundo ele, havia um motivo real, que era a saúde de toda a população. Em relação a esse novo momento, ele afirma que não há estudo científico que comprove que a medida vai trazer alguma melhoria. “Eles vão ter que indenizar cada bar que fechar. Se eles estão mandando fechar, vão ter que indenizar pelo faturamento nesse período [a partir das 18h] que eles estão mandando fechar”, explica.





