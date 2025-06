Abrigo do Centro Pop de Arapongas começa a funcionar nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) informa que o Abrigo Emergencial vai ser disponibilizado novamente nesta semana para atender a população em situação de rua, devido à previsão de mais uma queda nas temperaturas para os próximos dias – de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura mínima prevista para terça-feira (23) é de 2°C.





O atendimento inicia nesta segunda (23) e segue até quarta (25). A medida poderá ser prorrogada conforme a previsão meteorológica.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Das 18h às 8h





Publicidade

O Abrigo Emergencial vai acolher a população em situação de rua (para pernoite) no mesmo local em que funciona o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop). Durante os dias, o horário de entrada será às 18h - com permanência até as 8h do dia seguinte.





As pessoas em situação de rua terão acesso à alimentação (jantar e café da manhã), a itens e higiene pessoal, entrega de roupas e cobertores.

Publicidade





"O acolhimento da população de rua é fundamental, especialmente neste momento de temperaturas ainda mais baixas ”, ressalta o coordenador do Centro Pop, Alisson Molinari.





Doação de roupas de frio

Publicidade





O coordenador do Centro Pop reforça também o pedido para a população de Arapongas doar itens para auxiliar nesse acolhimento. “A quem puder ajudar, estamos precisando de doações, principalmente cobertores e roupas de frio, para o melhor acolhimento da população”, afirma.

Publicidade





Mais informações





Publicidade

O Centro Pop de Arapongas atende na Rua Drongo, nº 445, Vila Cascata.





LEIA TAMBÉM: