Homem foi preso

Ação conjunta apreende mais de 140 kg de drogas em Cambé

Redação Bonde
19 mai 2025 às 10:31

Divulgação/Polícia FEderal
Uma operação conjunta entre a Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 140 quilos de drogas na noite deste domingo (18), em Cambé, na região de Londrina.


A abordagem ocorreu por volta das 20h30 na BR-369, onde um veículo Renault Duster foi interceptado. Dentro do carro foram encontrados 136 kg de maconha, 4 kg de skunk e 150 gramas de haxixe. 

O motorista, de 41 anos, morador de Mairinque (SP), já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Londrina.


