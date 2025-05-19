Ação conjunta apreende mais de 140 kg de drogas em Cambé

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 140 quilos de drogas na noite deste domingo (18), em Cambé, na região de Londrina.





A abordagem ocorreu por volta das 20h30 na BR-369, onde um veículo Renault Duster foi interceptado. Dentro do carro foram encontrados 136 kg de maconha, 4 kg de skunk e 150 gramas de haxixe.

O motorista, de 41 anos, morador de Mairinque (SP), já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Londrina.



